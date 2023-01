SpaceX startet Transporter 6 Mission mit kleiner Fracht

Von: Patrick Klapetz

Eine „Falcon 9“-Rakete von SpaceX startet (Archivfoto). Neben größeren Satelliten haben die Transporter-Missionen auch kleinere Satelliten geladen, die ansonsten kaum Möglichkeiten zum Start finden. © imago/UPI Photo

Die Transporter-6-Mission des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX soll am 2. Januar 2023 in den Weltraum aufbrechen – zunächst nur mit kleiner Fracht.

Cape Canaveral (Florida, USA) – Das private Raumfahrtunternehmen SpaceX soll am 2. Januar 2023 mit seiner „Transporter 6“-Mission in den Weltraum aufbrechen. An Bord der Trägerrakete des Typs Falcon 9 werden sich auch mehrere Mikro- und Nanosatelliten befinden.

Zu den Kundinnen und Kunden gehören kommerzielle und staatliche Institutionen. Die Satelliten sollen in einen sonnensynchronen Orbit transportiert werden. Der Satellit und ein bestimmter Punkt auf der Erde sind dann immer zur selben Uhrzeit synchron zueinander.

SpaceX und sein Rideshare-Programm für kleine Satelliten

Bei den Transporter-Missionen handelt es sich um eine Reihe, bei der kleinere Satelliten mit anderen größeren Satelliten als „rideshare“ – also als Mitfahrgelegenheit – ins Weltall befördert werden. Mit dem Smallsat Rideshare Program (engl. Kleinsatelliten-Rideshareprogramm) können kleine Nutzlasten zu einem relativ günstigen Preis in den Weltraum befördert werden.

Für einen Satelliten mit einem Gewicht von bis zu 200 Kilogramm verlangt SpaceX lediglich eine Million US-Dollar, bei der Konkurrenz kann das bis zu fünf Millionen US-Dollar kosten. Außerdem müssen die Kundinnen und Kunden so keine festen Flüge buchen. Sie reservieren einfach einen freien Platz auf einer der Transporter-Missionen, die noch nicht voll ausgelastet ist. Durch dieses Verfahren verschieben sich die Starts andere Auftraggeber auch nicht, falls sich die Bereitstellung der Nutzlast verzögert.

Jedoch steht als Zielort nur der sonnensynchrone Orbit zur Verfügung. Und falls der Flug nicht ausgebucht ist, kann SpaceX den freien Platz mit seinen eigenen Starlink-Satelliten für Internet aus dem All nutzen – Termine für die Nutzung des Weltrauminternets stellt Elon Musk gerade im Iran bereit. Die ersten beiden Transporter-Missionen sind im Jahr 2021 in den Weltraum aufgebrochen.

Bisherige deutsche Satelliten beim Rideshare-Programm Bei der Mission Transporter 1 sind zwei deutsche Projekte mit ins All geflogen: das Hochschulprojekt SOMP2b von der TU Dresden und der Telekommunikationssatellit PIXL vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt DLR. Bei der Transporter 2 Mission ist unter anderem der Erdbeobachtungssatellit TUBIN von der TU Berlin mitgeflogen. Bei der dritten Transporter-Mission sind beispielsweise der SPiN-1 Satellit und die Unicorn-Satelliten aus Deutschland mitgeflogen. Der Start erfolgte im Januar 2022. Im April 2022 flog mit der vierten Transporter-Mission dann der EnMap-Satellit (Environmental Mapping and Analysis Program; engl. Programm zur Kartierung und Analyse der Umwelt) mit. Der 980 Kilogramm schwere EnMap-Satellit kann die Erde mit einer Bodenauflösung von 30 mal 30 Metern aufnehmen. Er sollte Informationen über Vegetations-, Boden- und Wasserparameter aufzeichnen und analysieren. Für die Aufnahmen wird ein Sensor von der Bremer OHB System AG verwendet. Mit der Transporter 5 Mission im Mai 2022 ist ein deutsch-polnischer Satellit mitgeflogen: Star Vibe (Small Telescope for Advanced Reconnaissance Vision Inspection Boom Experiment). Mit ihm sollten die Bedingungen im Weltraum wie UV-Strahlung, Vakuum, anspruchsvolle Temperaturzyklen und Mikrogravitation erforscht werden, um herauszufinden, wie sehr diese Faktoren die Bildaufnahmen des Satelliten beeinflussen.

SpaceX Transporter 6: Das fliegt alles mit

Über die Fracht der sechsten Transporter-Mission ist derzeit nicht viel bekannt. Das US-Unternehmen Launcher wird seinen Jungfernflug mit seinem Raumfahrzeug Orbiter haben. Orbiter ist ein Satelliten-Transport-Fahrzeug, das kleinere Satelliten in eine bestimmte Umlaufbahn befördern kann.

Das Unternehmen Spire Global will seine Wetter-Satelliten zur besseren Wettervorhersage für den Luftfahrtbetrieb ins All schicken. Spire Global hat seinen Sitz unter anderem in Luxemburg.

Wann startet die Transporter-5-Mission von SpaceX?

Der Start wird vom amerikanischen Raumhafen Cape Canaveral aus vor der Küste Floridas erfolgen. Das Launchfenster soll sich am 2. Januar um 15:55 Uhr (MEZ) öffnen. Den Start der vergangenen Missionen konnte man Live auf YouTube mitverfolgen. So soll es auch bei der Transporter 6 Mission sein.

Wann SpaceX sein Starship-Raumschiff starten wird, ist dagegen unklar. Ein Starttermin für Dezember 2022 wurde spekuliert, mittlerweile heißt es Januar 2023 – aber das scheint ebenfalls unwahrscheinlich zu sein. Dafür gibt es 2023 andere spannende Raumfahrtmissionen.