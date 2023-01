SpaceX: Falcon Heavy Rakete startet mit geheimer USSF-67-Mission

Von: Patrick Klapetz

Eine „Falcon Heavy“-Schwerlastrakete von SpaceX startet (Archivbild). © Red Huber/dpa

Am 12. Januar 2023 wird SpaceX seine Falcon Heavy Trägerrakete ins Weltall schicken. An Bord: ein Satellit der US-Space Force. Welcher? Das war lange streng geheim.

Cape Canaveral (Florida/USA) – Für das private Raumfahrtunternehmen SpaceX wird es der erste Start seiner riesigen Trägerrakete Falcon Heavy im neuen Jahr werden. Der Launch soll am 12. Januar 2023 um 23:30 Uhr (MEZ) vom US-amerikanischen Raumhafen Cape Canaveral an der Atlantikküste in Florida (USA) erfolgen. In den USA wird es zum Startzeitpunkt 17:30 Uhr (Eastern Standard Time) sein. An Bord der Mission befinden sich strenggeheime Satelliten der US Space Force – einer militärischen Weltraumeinheit der Vereinigten Staaten von Amerika.

Space Force: Die Weltraum-Soldaten der USA – warum gibt es sie und was sind die Aufgaben der USSF?

Die United States Space Force (USSF) wurde noch in der Legislaturperiode des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump gegründet und ist eine US-amerikanische Behörde, die das Land vor militärischen Aggressionen aus dem Weltraum schützen soll. Nationen wie Russland, China, der Iran und Nordkorea arbeiten an Waffen, die amerikanische Kommunikations- und Navigationssatelliten vom Boden aus zerstören können, so die Begründung zur Legitimation der US-Streitkraft.

Die Behörde ist eine der drei amerikanischen Militärabteilungen des Verteidigungsministeriums und ist dem Department of the Air Force zugeordnet. Von dessen zivilem Leiter, dem Secretary of the Air Force (SECAF, deutsch: Staatssekretär der Luftwaffe), wird die Space Force zwar geleitet, untersteht jedoch dem Verteidigungsministerium. Anders als bei der US-Raumfahrtbehörde NASA liegt der Fokus der Space Force auf militärischen Projekten wie bestimmten Erdüberwachungssatelliten.

Verteidigungsminmisterium und Luftwaffe: Sie verteidigen die USA Das Verteidigungsministerium der Vereinigten Staaten (United States Department of Defense, kurz: US DoD) wurde am 26. Juli 1947 vom damaligen US-Präsidenten Harry S. Truman berufen und ist für sämtliche Belange der Landesverteidigung zuständig. Es ist für die Bereitstellung und Führung der US-Streitkräfte sowie die Ausbildung und Ausrüstung der eigenen Armee gegründet wurden. Gemeinsam mit dem Präsidenten, dem Oberbefehlshaber der Streitkräfte, können sie über den Einsatz von Kernwaffen bestimmen. Die amerikanische Luftwaffe, das Department of the Air Force (dtsch. Luftwaffenamt der Vereinigten Staaten), wurde am 7. September 1947 neugegründet. Das Amt ist für die technischen und administrativen Belange der US-Luftwaffe zuständig. Die United States Air Force (USAF) ist die zweitstärkste Teilstreitkraft der acht Streitkräfte der USA (Uniformed Services of the United States, dtsch. Uniformierte Dienste der Vereinigten Staaten).

USSF-67: Geheime militärische Mission der Space Force – was über die Fracht an Bord bekannt ist

Bei der USSF-67-Mission handelt es sich um eine militärische Mission. Daher sind nur wenige Informationen über die Fracht an Bord der Falcon Heavy bekannt. Es ist davon auszugehen, dass es sich bei der Fracht um zwei geostationären Satelliten handelt. Die Satelliten sollen in eine geostationäre Umlaufbahn gebracht werden. Dabei handelt es sich um eine kreisförmige Umlaufbahn mit der Drehrichtung gen Ost und einer Bahnneigung von 0°.

Ihr Bahnradius beträgt um die 36.000 Kilometer. Im Gegensatz dazu befinden sich die Starlink-Satelliten von SpaceX quasi direkt über unseren Köpfen. Sie fliegen nämlich in einer Höhe von 550 bis 570 Kilometern. Die Internationale Raumstation ISS – deren Besatzung sich gerade Sorgen wegen der beschädigten Sojus-Raumkapsel macht – fliegt in einer Höhe von rund 400 Kilometern. Der Mond wiederum ist im Mittel 384.000 Kilometer von der Erde entfernt. Am 12. Mai 2021 hat das US-Verteidigungsministerium einen Vertrag veröffentlicht, aus dem hervor geht, dass SpaceX 16 Millionen US-Dollar mehr für die Mission erhalten soll als zuvor vereinbart. Statt der rund 316 Millionen Dollar erhalte SpaceX nun 332 Millionen Dollar, damit sie die USSF-67 durchführen können.

Vermutlich werden der zweite militärische Kommunikationssatelliten der Space Force Continuous Broadcast Augmenting SATCOM (CBAS 2) sowie der Long Duration Propulsive ESPA 3A (LDPE 3A) Satellit an Bord der Rakete sein. Bei LDPE 3A handelt es sich um einen experimentellen Satelliten, der kleine Nutzlast transportieren und im Weltraum aussetzen soll. Somit kann dieser Satellit als Raumfahrtplattform bezeichnet werden. Das US-Rüstungsunternehmen Northrop Grumman hat dieses Transportfahrzeug entworfen. CBAS 2 ist mit Kommunikationsrelais-Fähigkeiten ausgestattet. Er soll hochrangiger Führungskräfte und Befehlshaber unterstützen und die bestehenden militärischen Satellitenkommunikationssysteme ergänzen.

Falcon Heavy Raketre: Das Super-Fracht-Monster – bis zu 64 Tonnen Fracht

Die Falcon Heavy ist das Lastenpferd von SpaceX und wird derzeit nur für unbemannte Flüge verwendet. Die Rakete hatte 2018 ihren Jungfernflug. Der Unternehmensgründer Elon Musk hatte dazu seine PR-Maschinerie angeworfen und als Nutzlast ein Elektrofahrzeug der eigenen Firma Tesla ins All befördert. Mit einer menschengroßen Puppe am Steuer, dem Starman, umkreist der rote Tesla Roadster unsere Sonne.

Das von SpaceX zur Verfügung gestellte Video-Standbild, zeigt den Raumanzug der Firma in einem roten Elektro-Sportwagen, einem Tesla Roadster, vor der Erde durch das All schweben © Uncredited/SpaceX/AP/dpa

Die Falcon Heavy kann eine Nutzlasten von fast 64 Tonnen ins All bringen. Damit ist sie die derzeit leistungsfähigste Rakete – wenn man die Mega-Mondrakete SLS (Space Launch System) für die Artemis-Mondmissionen nicht mitzählt. Im Gegensatz zur Falcon 9 kann sie ihre Fracht direkt in eine geostationäre Umlaufbahn bringen. Ursprünglich sollte die Mission im vierten Quartal 2022 ins Weltall aufbrechen.