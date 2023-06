ÖPNV für 31 Euro: Vergünstigtes Deutschlandticket in Hessen

Von: Tadhg Nagel

Das Deutschlandticket soll mehr Menschen den Nahverkehr näherbringen. Für Menschen, die sich 49 Euro nicht leisten können, kommt ab August 2023 eine vergünstigte Version.

Wiesbaden - Für Hessens Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) ist die Sache klar: „Der öffentliche Nahverkehr ist Daseinsvorsorge und bedeutet gesellschaftliche Teilhabe“. Wie Al-Wazir der dpa gegenüber äußerte, sollen alle Menschen in Hessen von den Flatrate-Angeboten profitieren können. Um das zu ermöglichen, wird es ab in Hessen 1. August 2023 eine vergünstigte Version des Deutschlandtickets geben. Für 31 Euro kann man das Abonnement mit dem Namen „Hessenpass mobil“ dann beziehen. Bis auf den Preis sind die Tickets identisch, man kann also deutschlandweit den Nahverkehr nutzen. Der Vorverkauf startet bereits am 30. Juni.

Nahverkehr in Frankfurt am Main © IMAGO/Jochen Tack

Die Differenz zum Normalpreis des 49-Euro-Tickets werde vom Land Hessen übernommen. Im Landeshaushalt seien dafür 2023 etwa 12 Millionen Euro vorgesehen, 2024 sogar 15 Millionen, so der Verkehrsminister. Ein Anrecht auf den „Hessenpass mobil“ haben alle Menschen, die ihren Wohnsitz in Hessen haben und finanziell benachteiligt sind. Wer Wohngeld, Bürgergeld, Sozialhilfe oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bezieht, soll nach Aussage des hessischen Verkehrsministeriums Zugang bekommen. Dafür müsse man zunächst nichts unternehmen, die betreffenden Personen würden automatisch per Post benachrichtigt.

Bezahlbarer Nahverkehr für alle Hessen

Mit dem Angebot werde laut Tarek Al-Wazir allen Menschen geholfen, für die „49 Euro im Monat immer noch zu viel Geld“ sei. Gerade angesichts der umstrittenen Pläne des RMV zur erneuten Anhebung der Fahrkartenpreise ein wichtiges Signal. Während der Verkehrsverbund die Preissteigerung als notwendig verteidigt, kam vom Fahrgastverband Pro Bahn und der Partei die Linke deutliche Kritik an dem Vorhaben.

Das Deutschlandticket selbst, das es seit dem 1. Mai gibt, gilt als voller Erfolg. Im ersten Monat nach der Einführung waren allein im RMV 290.000 Abonnements abgeschlossen worden. Mehr als die Hälfte waren Neukunden. Für den hessischen Verkehrsminister ein Triumph. „Wir sehen daran: Flexible Mobilität zu einem bezahlbaren Preis ist attraktiv, auch für diejenigen, die ansonsten bisher selten den öffentlichen Nahverkehr genutzt haben.“, verkündete Al-Wazir stolz. (Tadhg Nagel)