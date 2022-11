Sorge vor Wutwinter: Immer mehr Deutsche fallen auf Putins Lügen rein

Von: Bona Hyun

Mobilisiert Putin die Menschen zum Wutwinter? Mehr Deutsche, vor allem im Osten, fallen laut Studien auf russische Propaganda ein. © Mikhail Metzel/dpa

Studien ergaben, dass mehr Deutsche Erzählungen russischer Propaganda zustimmen. Vor allem Ostdeutsche verfangen sich Verschwörungstheorien stark.

Erfurt/Dresden – Die Sorge um einen Wutwinter wächst. Schon länger wird gemutmaßt, dass Putin, der offenbar Deutschland im Atomkrieg anvisiert, Einfluss auf Deutschland und die Politik ausüben will, um Angst zu schüren. „Putin will unser Land mit hohen Preisen spalten und Rechtsextreme mobilisieren zum Wutwinter“, schrieb Vize-Fraktionschef Andreas Audretsch bei Twitter. Eine Studie zeichnete nun ein besorgniserregendes Stimmungsbild: Immer mehr Deutsche stimmen Erzählungen russischer Propaganda zu. Die Propaganda verfängt sich in Ostdeutschland stärker, schreibt die Deutsche Presse-Agentur (dpa).

Wutwinter vorprogrammiert? Mehr Deutsche fallen auf russische Propaganda und Putins Lügen rein

Der Studie zufolge erhielt die Aussage, Russland habe beim Ukraine-Krieg auf Provokationen der Nato reagiert, Zuspruch von 19 Prozent. 21 Prozent der Befragten stimmten der Aussage teilweise zu. Im April lagen die Werte noch bei 12 Prozent Zustimmung, 17 Prozent stimmten teilweise zu. Die Ergebnisse wurden in einer repräsentativen Studie des Center für Monitoring, Analyse und Strategie (CeMAS) erhoben.

Die russische Propaganda scheint sich in Ostdeutschland stärker zu verfangen als im Westen. Ein Drittel im Osten stimmten der Aussage, die Nato habe Russland provoziert, während der Wert im Westen nur bei 16 Prozent lag. Co-Autorin Pia Lamberty stellte einige Ergebnisse der Erhebung am Donnerstag in einer Online-Schalte mit Opferberatungsstellen aus Sachsen und Thüringen vor.

Pro-russische Verschwörungserzählungen verfangen sich stärker in Ostdeutschland

Ähnliche Verteilung der Zustimmungswerte zeigten sich bei der Zustimmung von Verschwörungsaussagen: 27 Prozent im Osten stimmten zu, dass der russische Präsident Wladimir Putin gegen eine globale Elite vorgehe. Der Westen stimmte dem mit 16 Prozent zu. Die Befragung wurde vom 3. bis 11. Oktober vom Marktforschungsinstitut Bilendi & respondi durchgeführt. An der Studie nahmen laut dpa insgesamt 2228 Menschen zwischen 18 und 90 Jahren teil.

Die Studienautoren sind in Sorge um das aktuelle Stimmungsbild. Die Zustimmungswerte innerhalb der deutschen Bevölkerung zu pro-russischen Verschwörungserzählungen halten sie für „durchaus beunruhigend“, schreiben sie in ihrer Studie. Sie fordern laut dpa eine „tiefgreifende gesellschaftliche Debatte zu der Frage, wie der zunehmenden Flut an Desinformationskampagnen begegnet werden kann“.

Rechtsextremistische Mobilisierung im Winter: Wie Putin der deutschen Bevölkerung Angst schürt

Der Bundesverfassungsschutz (BfV) hatte eindringlich vor einer wachsenden Mobilisierung bei den staatsfeindlichen Kräften gewarnt. Querdenker oder Rechtsradikale könnten die Stimmung zwecks stärkerer Einflussnahme in der Bevölkerung ausschlachten, sagte Brandenburgs Verfassungsschutzchef Jörg Müller der Welt am Sonntag. Mit „gezielter Verbreitung von Falschinformationen“ werde Angst vor einem Energie- oder Lebensmittelnotstand geschürt, sagte Thomas Haldenwang, Präsident des BfV. (Mit Material der dpa)