Sonnenfinsternis im Oktober 2022: Wann das Spektakel am Himmel zu sehen ist

Von: Jennifer Köllen

Am 25. Oktober kann man in Deutschland eine partielle Sonnenfinsternis beobachten. Aber bitte nur mit Schutzbrille! (Symbolbild) © Christian Ohde/T. Bartilla/imago/Montage

Am 25. Oktober gibt es über Deutschland eine partielle Sonnenfinsternis. Hier erfahren Sie, wann und wo genau – und wie Sie ihre Augen schützen.

Bremen – Nicht nur Fans von außergewöhnlichen Himmelsereignissen freuen sich schon: Denn im Oktober 2022 kommt es über Deutschland zu einer partiellen Sonnenfinsternis.

Sie sollten sich das Ereignis nicht entgehen lassen, auch, wenn es am 25. Oktober 2022 keine totale Sonnenfinsternis ist. Denn diese wird es erst im Jahr 2081 wieder geben. Nur wenige von uns werden das erleben. Hier erfahren Sie, wo Sie die partielle Sonnenfinsternis im Oktober komplett oder teilweise sehen können, wann Sie zum Himmel schauen müssen – und wie Sie Ihre Augen schützen.

Hier können Sie die Sonnenfinsternis im Oktober 2022: beobachten

Die partielle Sonnenfinsternis am 25. Oktober 2022 wird erst über Island zu sehen sein. Dann zieht der Halbschatten des Mondes über Europa, was bedeutet, dass wir das Ereignis am Himmel auch hier beobachten werden können. Schließlich zieht der Schatten dann weiter über den Nordosten Afrikas und den Nahen Osten sowie Russland bis nach Asien. In Indien wird er schließlich verschwinden.

Am 25. Oktober ist es so weit: Was passiert bei einer partiellen Sonnenfinsternis?

Bei einer partiellen Sonnenfinsternis, wie es sie in Deutschland zuletzt am 10. Juni 2021 gab, schiebt sich der Mond über die Sonne und wirft einen Halbschatten auf die Erde. Bei der Sonnenfinsternis am 25. Oktober wird der Mond über Deutschland ganze 35 Prozent der Sonne verdecken.

Die totale Sonnenfinsternis – ein seltenes und einzigartiges Ereignis im Sonnensystem Der Mond umkreist die Erde, und die Erde die Sonne: Dieses kosmische Dreiergespann führt immer wieder zu einem einzigartigen Ereignis im Sonnensystem: der totalen Sonnenfinsternis. Die letzte in Deutschland zu sehende war im Jahr 1999, am 11. August. Für einige Minuten wurde es auf der Erde dunkel, die Tiere wurden ruhiger. Die nächste wird es erst im Jahr 2081 geben. Darum funktioniert die totale Sonnenfinsternis: Die Sonne ist 400 Mal größer als der Mond, aber auch 400 Mal weiter von der Erde entfernt. So erscheinen uns Mond und Sonne am Himmel gleich groß. Eine totale Sonnenfinsternis tritt ein, wenn der Mond genau zwischen Erde und Sonne steht und sie dadurch komplett verdeckt.

Wo kann man die partielle Sonnenfinsternis in Deutschland im Oktober 2022 sehen?

In ganz Deutschland werden Sie die partielle Sonnenfinsternis sehen können – wenn keine Wolken am Himmel sind.

Doch nicht überall wird die Sonnenfinsternis gleich aussehen. Am manchen Orten in Deutschland, im Nordosten des Landes, wird bis zu 35 Prozent der Sonne vom Mond verdeckt werden – etwa auf Rügen. Richtung Süden und Westen hin werden es weniger Prozent.

Hier eine Liste mit den Bedeckungsgraden der partiellen Sonnenfinsternis am 25. Oktober in Deutschland:

Berlin: 32,3 Prozent

Dresden: 31,1

Hamburg: 29,6

Rostock: 29,6

Hannover: 27,6

Bremen: 27,53

München: 23,6

Frankfurt: 22,9

Wann wird die partielle Sonnenfinsternis am 25. Oktober zu sehen sein?

Mittags. Je nachdem, wo Sie sich am 25. Oktober in Deutschland befinden, wird die partielle Sonnenfinsternis etwas früher oder später zu sehen sein, insgesamt über zwei Stunden lang.

In Bremen startet sie etwa um 11:07 Uhr, erreicht den Höhepunkt der Finsternis um 12:08 Uhr (Bedeckungsgrad von 27,53 Prozent) und endet um 13:10 Uhr. In Hannover wird die Sonne vom Mond um 12:09 Uhr mit 27,6 Prozent am meisten verdeckt sein. Wann die partielle Sonnenfinsternis bei Ihnen zu sehen sein wird, können Sie auf der Webseite timeanddate.com überprüfen.

Partielle Sonnenfinsternis beobachten: Niemals ohne Augenschutz!

So faszinierend eine Sonnenfinsternis auch sein mag – man sollte sie niemals ohne ausreichenden Augenschutz direkt in die Sonne schauen. Denn das Sonnenlicht enthält Ultraviolettstrahlung, die das Auge schädigen können. Die Folge: Verbrennungen auf der zentralen Netzhaut. Diese können zu einem Verlust der Sehschärfe oder im Extremfall sogar zur Erblindung führen.

Aber keine Sorge. Mit speziellen Sonnenfinsternis-Brillen können Sie die Sonnenfinsternis beruhigt beobachten. Durch die Folien der Brille dürfen höchstens 0,001 Prozent des Sonnenlichts hindurchkommen. Die Brillen gibt es im Fachhandel, bei einigen Optikern – und im Internet zu kaufen.