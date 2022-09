Sonnenbrille auf Wanderweg gefunden – neue Spur im Vermisstenfall Scarlett S.?

Von: Katja Becher

Scarlett S. (26) wird seit September 2020 vermisst © Polizeipräsidium Freiburg

Im September 2020 verschwand die damals 26-jährige Scarlett S. bei einer Wanderung im Schwarzwald. Lesen Sie hier, welcher Fund auf einem Wanderweg den Ermittlern jetzt neue Hoffnung macht:

Seit etwas mehr als zwei Jahren gilt die junge Wanderin Scarlett S. als vermisst. Am 10. September 2020 brach die damals 26-Jährige in Todtmoos (Baden-Württemberg) zu ihrer letzten Wander-Etappe über den Schluchtensteig im Schwarzwald auf. Von dieser Wanderung sollte die junge Frau aus Bad Lippspringe (NRW) nicht mehr zurückkehren. Ein Fund auf eben diesem Wanderweg könnte nun jedoch wieder Bewegung in den Vermisstenfall bringen.

Seit dem Verschwinden von Scarlett S. vor mehr als zwei Jahren leben Angehörige und Freunde mit der Ungewissheit, was mit der jungen Frau passiert sein könnte. Die Ermittler gehen davon aus, dass Scarlett beim Wandern abgestürzt ist, doch trotz etlicher intensiver Suchmaßnahmen und Zeugenbefragungen bleibt der Vermisstenfall bis heute ungeklärt.