Sommerurlaub 2020:  Reisewarnung für 160 Länder bis Ende August verlängert

Immer mehr Länder öffnen ihre Grenzen für den Sommerurlaub 2020 trotz Corona. Für mehr als 160 Länder weitet Deutschland die Reisewarnung aber aus.

Die Bundesregierung hebt die Reisewarnung wegen der Corona-Pandemie* für Europa auf.

wegen der Corona-Pandemie* für Europa auf. Urlaub 2020 könnte also schon im Sommer klappen.

könnte also schon im Sommer klappen. Für mehr als 160 andere Länder verlängert Deutschland seine Reisewarnung aber.

+++ 20.10 Uhr: Die Bundesregierung will wegen der Corona-Pandemie ihre Reisewarnung für mehr als 160 Länder außerhalb der Europäischen Union bis zum 31. August 2020 verlängern. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sollen aber Ausnahmen für einzelne Länder gemacht werden können, die bestimmte Kriterien erfüllen. Solche Kriterien könnten die Entwicklung der Infektionszahlen, die Leistungsfähigkeit der Gesundheitssysteme, Testkapazitäten, Hygieneregeln und Einreisebeschränkungen sein.

Zu den betroffenen Ländern außerhalb der EU zählen auch Hauptreiseländer der Deutschen – allen voran die

Türkei

als drittbeliebtestes Urlaubsland. Aber auch die Tourismusbetriebe in nordafrikanischen Ländern wie

Ägypten

,

Marokko

oder

Tunesien

dürften wenig glücklich über die Entscheidung der Bundesregierung sein.

Die Bundesregierung begibt sich auf schwieriges diplomatisches Terrain, denn die Aufhebung einer Reisewarnung für nur ein einzelnes Land außerhalb der EU könnte andere Länder verärgern. Wenn die Reisewarnung für die Türkei aufgehoben würde, könnte sich beispielsweise Ägypten beschweren – und so weiter.

Sommerurlaub 2020: Auf Mallorca proben sie den Ernstfall

Update vom Dienstag, 09.06.2020, 8.50 Uhr: Nach dem Abflauen der Corona-Krise sollen deutsche Touristen als erste ausländische Urlauber ab Montag wieder nach Spanien einreisen dürfen. Zunächst nur 6000 von ihnen und auch nur nach Mallorca und andere Baleareninseln, berichteten spanische Medien unter Berufung auf die Behördenkreise.

Deutschland sei ausgewählt worden, weil die epidemiologische Lage dort sehr gut und ähnlich wie auf den Balearen sei, hieß es. Eine zweiwöchigeQuarantäne wie zurzeit noch für alle aus dem Ausland nach Spanien Einreisende vorgeschrieben, solle es auf den Balearen nicht geben. Individualtourismus ist nach diesen Informationen zunächst nicht vorgesehen.

Ganz Spanien, das von der Corona-Krise besonders hart getroffen worden war, will sich erst gut zwei Wochen später für ausländische Touristen öffnen. Das Pilotprojekt auf den Balearen soll den Angaben zufolge dazu dienen, den Ernstfall - den erwarteten Touristenansturm nach Öffnung der Grenzen am 1. Juli - zu proben.

Heiko Maas: Keine Rückholaktionen mehr

+++ 15.08 Uhr: Während die Lufthansa eine Rückholgarantie für Touristen einführen möchte, hat Bundesaußenminister Heiko Maas angekündigt, dass die Bundesregierung nicht noch einmal eine Rückholaktion für Urlauber starten wird. „Wer sich im Urlaub infiziert, kann jedenfalls nicht davon ausgehen, dass wir ihn nach Deutschland zurückbringen“, sagte Maas der „Bild am Sonntag“. Die Bundesregierung werde „im Sommer nicht noch einmal Flieger schicken können, um deutsche Urlauber heimzuholen“.

+++ 9.10 Uhr: Bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie sieht der Virologe Hendrik Streeck eine Chance während der Sommermonate. Es könne möglicherweise eine Teilimmunität in der Bevölkerung aufgebaut werden, die dann den weiteren Verlauf der Pandemie abschwäche, sagte der Bonner Professor der DPA. „Wir sollten uns über den Sommer ein bisschen mehr Mut erlauben“, so Streeck.

Derzeit zeigten Studien, dass bis zu 81 Prozent der Infektionen asymptomatisch verliefen. Das heißt, die Infizierten haben keine oder kaum Symptome. „Die Zahl der Covid-19-Erkrankten auf den Intensivstationen ist derzeit rückläufig“, sagte Streeck. „Es besteht eine Chance, dass wir über den Sommer die Anzahl der Personen mit Teilimmunität erhöhen können.“ Die Hoffnung auf einen Impfstoff könne sich als trügerisch erweisen. Also solle man sich darauf einstellen, mit dem Virus zu leben.

Lufthansa kündigt Rückholgarantie für Touristen an

Update vom Sonntag, 07.06.2020, 7. 30 Uhr: Mit einer neuen Rückholgarantie will die Lufthansa die wegen der Corona-Pandemie drastisch gesunkene Nachfrage nach Flügen wiederbeleben. „Wir führen eine Home-Coming-Garantie ein“, sagte Konzernchef Carsten Spohr der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“.

„Wer zurück will nach Deutschland, den bringen wir zurück; sei es, weil er wegen erhöhter Temperatur am Zielort nicht einreisen darf, er dort in Quarantäne müsste oder ob im Gastland das Virus ausbricht.“ Die Lufthansa hofft auf eine rasche Belebung des Flugverkehrs für Privatpersonen. „Spätestens zu den Herbstferien rechnen wir mit einer hohen Nachfrage für Privatreisen“, sagte Spohr. Als erstes hätten Portugal und Griechenland wieder angezogen, andere Ziele würden folgen.

Sommer 2020: Ab 15. Juni Reisewarnung aufgehoben

Update vom Mittwoch, 03.06.2020, 11.00 Uhr: Nun hat das Bundeskabinett die Aufhebung der weltweiten Reisewarnung für 29 europäische Länder ab dem 15. Juni 2020 verkündet. Das sagte Bundesaußenminister Heiko Maas am Mittwoch (03.06.2020) nach einer Sitzung des Kabinetts in Berlin.

Erstmeldung vom Mittwoch, 03.06.2020, 09.05 Uhr: Berlin – Der Urlaub im Jahr 2020 wird vor allem in der Sommerzeit für Menschen in Deutschland eine kompliziertere Angelegenheit als in den vergangenen Jahren. Denn durch die Corona-Pandemie gibt es für viele Länder, vor allem in Europa, Reisebeschränkungen. Dies soll sich nun ändern. Bei einem beliebten Urlaubsland der Deutschen kann die Aufhebung der Reisewarnung allerdings noch dauern.

Urlaub 2020 trotz Corona: Bundesregierung will Reisewarnung für Europa aufheben

Die Bundesregierung will die weltweite Reisewarnung für Touristen* ab dem 15. Juni 2020 für 30 europäische Staaten aufheben. Das geht aus einem Eckpunktepapier hervor, das am Mittwoch vom Kabinett beschlossen wurde. Sofern es die Entwicklung der Corona-Pandemie zulässt, soll die Reisewarnung für die 26 Partnerländer Deutschlands in der Europäischen Union aufgehoben werden. Dies gilt auch für Island, Norwegen, die Schweiz und Liechtenstein. Auch Großbritannien soll von der Liste der Länder mit Reisewarnung gestrichen werden, Urlaub ist dann auch dort wieder problemlos möglich.

Sie wurde vor über 300 Jahren gegründet, um die Beulenpest zu bekämpfen und spielt auch heute bei #covid19 eine wichtige Rolle: in unserem #TweetdesMonats blickt @GermanyinUSA zurück auf die lange und bewegte Geschichte der @ChariteBerlin: https://t.co/gvxqrTYYuQ — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) May 31, 2020

Urlaub 2020 trotz Corona: Macht Maas (SPD) den Weg frei?

Die Bundesregierung in Deutschland hatte aufgrund der Corona-Pandemie eine Reisewarnung ausgesprochen. So wird aktuell noch vor „nicht notwendigen, touristischen Reisen in das Ausland gewarnt.“ Diese Reisewarnung, die den Urlaub vieler Menschen in Deutschland auf unsichere Füße stellt, gilt noch bis zum 14. Juni 2020. So gibt es auch bis zum 15. Juni 2020 Binnengrenzkontrollen an den Grenzen zu folgenden europäischen Nachbarländern:

Frankreich

Österreich

Schweiz

Dänemark

Dies gilt ebenfalls für ankommende Flüge aus den Ländern Spanien und Italien.

Urlaub 2020: Europa öffnet langsam seine Grenzen, Spanien vorne mit dabei

Andere europäische Länder haben vor Deutschland ihre Corona-Regeln gelockert. Wie die spanische Regierung vor wenigen Tagen mitgeteilt hat, sollten deutsche, französische und skandinavische Touristen ab dem 22. Juni wieder ohne Quarantänezeit einreisen dürfen. Aber noch kann man nicht in allen Regionen Spaniens Urlaub* machen.

In folgenden spanischen Regionen können Deutsche trotz Corona-Krise bald wieder Urlaub machen:

Balearen (Ibiza, Mallorca, Menorca, Cabrera)

Kanarischen Inseln (Teneriffa, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomerra, El Hierro)

Urlaub 2020: Deutsche können wieder nach Spanien reisen Möglicherweise werden Regionen in Spanien wie Andalusien und Katalonien mit in die ersten wieder geöffneten Urlaubsziele aufgenommen, wie ein Ministeriumssprecher der Nachrichtenagentur AFP sagte. „Wir arbeiten vor allem mit den deutschen Reiseanbietern“, sagte der Ministeriumssprecher. Britische Touristen dagegen, traditionell die größte Gruppe unter den Spanien-Touristen, seien aufgrund der Situation im Königreich von dem Pilotprojekt ausgeschlossen.

Für ein beliebtes Urlaubsland gilt die Reisewarnung weiterhin

Noch nicht entschieden hat die Bundesregierung, wie sie mit den Ländern außerhalb der EU umgehen will. Bundesaußenminister Maas hatte sich dazu am Dienstag (02.06.2020) zurückhaltend geäußert. „Möglicherweise wird dies noch eine Zeit in Anspruch nehmen“, sagte er. Vor allem die Türkei, die Nummer drei unter den beliebtesten Urlaubsländern der Deutschen, hofft darauf, dass auch für sie die Reisewarnung aufgehoben wird.