Maskenpflicht, aber kein 3G in Griechenland: Corona-Regeln für den Urlaub 2022

Von: Marcel Prigge

Griechenland ist eines der beliebtesten Reiseziele der Deutschen. So auch im Urlaub 2022. Doch welche Corona-Regeln gibt es aktuell zu beachten?

Update vom 11. Juli um 11:15 Uhr: Neue Corona-Regeln in Griechenland. Wie der Chef der Gesundheitsbehörde, Theoklis Zaoutis, im staatlichen Fernsehsender ERT erklärte, schafft Griechenland seine Corona-Quarantäne für Touristen ab. Für Urlauber aus dem Ausland fällt die generelle fünf Tage geltende Quarantäne-Vorschrift ab sofort weg. Dennoch gebe es eine dringende Empfehlung, „eine Maske zu tragen und sich bis zu ihrer Abreise in ihr Heimatland zu isolieren.“

Erstmeldung vom 30. Juni um 8:25 Uhr: Athen – 3G und Maskenpflicht in Griechenland im Urlaub 2022? Die weißen Strände der Inseln Kreta, Rhodos, Kos und Korfu, oder die Metropolen Athen und Thessaloniki mit ihren antiken Bauten: Griechenland ist auch im Sommerurlaub 2022 bei vielen Deutschen weiterhin äußerst angesagt. Doch mittlerweile gibt es mehr zu beachten, als zu Zeiten vor der Corona-Pandemie. Welche Corona-Regeln gelten im Sommerurlaub 2022 in Griechenland? Wie sieht es mit einer Maskenpflicht aus und gibt es die 3G-Regel? Alle Antworten gibt es hier im Überblick.

3G und Maskenpflicht in Griechenland: Welche Corona-Regeln gibt es im Urlaub 2022?

Griechenland ist eines der beliebtesten Reiseziele der Deutschen – auch im Urlaub 2022. Kein Wunder, locken weiße Strände, historische, antike Bauten und leckeres Essen. Doch seit Beginn der Corona-Pandemie gibt es beim Verreisen viel mehr zu beachten als früher. So sollte ab jetzt immer auf die aktuelle Corona-Inzidenz des jeweiligen Reiselandes geschaut werden. Die Zahl der Corona-Infizierten in Griechenland stieg zuletzt wieder. Die hochansteckende Corona-Variante Omikron BA.5 brachte die Inzidenz auf ein leicht höheres Niveau wie derzeit in Deutschland. Dennoch gelten in Griechenland bei 3G-Nachweis und Maskenpflicht eher lasche Regeln.

Wer aus der EU einreist, muss keine 3G-Regel erfüllen. Seit dem 1. Mai 2022 ist die Nachweispflicht über ein negatives Testergebnis in Griechenland entfallen. Ebenso muss man als Einreisender keine Impfung oder einen Genesenenstatus haben. Ein Mund-Nasen-Schutz wird dennoch empfohlen und sollte immer mitgebracht werden. Auch die Online-Anmeldepflicht ist für Griechenland-Urlauber seit dem 15. März 2022 entfallen. Andere Länder sind bei der 3G-Regel abseits der Maskenpflicht strenger, etwa in Portugal: Dort muss aufgrund hoher Inzidenzen nun wieder ein 3G-Nachweis erbracht werden.

Corona-Pandemie und Urlaub 2022: Nachweispflicht und 3G in Griechenland? Ein Überblick:

Keine 3G-Regel

Keine Nachweispflicht über ein negatives Testergebnis nötig

Kein Impfnachweis nötig

Kein Genesenenstatus nötig

Keine Online-Anmeldepflicht

Maskenpflicht in Griechenland: Pflicht zum Tragen einer Maske nicht einheitlich

Das Tragen einer Maske wird zwar noch immer in Griechenland empfohlen, allerdings besteht keine generelle Maskenpflicht in öffentlich zugänglichen Innenräumen mehr. Auch draußen darf natürlich die Maske abgenommen werden. Im öffentlichen Nahverkehr, zum Beispiel in Bussen, Bahnen und Taxis, muss dagegen auch weiterhin eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.

Außerdem gilt seit dem 1. Juni 2022 die Tragepflicht für einen Mund-Nasen-Schutz für alle Personen ab vier Jahren in Krankenhäusern, Pflegeheimen und anderen Gesundheitseinrichtungen. Die Regelungen zum Tragen einer Maske können sich aber schnell wieder ändern. Deshalb empfiehlt sich vor Reiseantritt eine genaue Recherche darüber, was genau am Zielort für den Urlaub 2022 gilt. Informationen sind über die Seiten der lokalen und regionalen Behörden gut einsehbar.

Maskenpflicht in Griechenland: Alle Infos zum Urlaub 2022 im Überblick

Keine generelle Maskenpflicht in öffentlich zugänglichen Innenräumen

Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr (z.B. Busse, Bahnen, Taxis)

Maskenpflicht für Menschen über vier Jahren in Krankenhäusern, Pflegeheimen und anderen Gesundheitseinrichtungen

Urlaub in Griechenland: Kein 3G und begrenzte Maskenpflicht – Griechenland mit höherer Inzidenz als Deutschland

Genauso wie in Spanien, wo kein 3G, aber eine Maskenpflicht gilt, verhält es sich also auch beim diesjährigen Urlaub in Griechenland gilt. Andere Urlaubsländer haben jedoch die 3G-Pflicht mittlerweile wieder eingeführt. Ob sich die Regelungen in der nächsten Zeit in Griechenland wieder ändern, ist unklar. Es gibt jedoch eine höhere Corona-Inzidenz als in Deutschland. Die 7-Tage-Inzidenz liegt mit Stand vom 30. Juni 2022 in Griechenland bei 848,1. Im Vergleich dazu lag die Corona-Inzidenz in Deutschland am gleichen Tag bei 668,6.

Infos zur Einreise nach Griechenland im Überblick:

Reisewarnung des Auswärtigen Amtes Nein Einreiseformular nötig Nein Corona-Test für Geimpfte und Genesene vor Einreise Nein Corona-Test für Ungeimpfte vor Einreise Nein Quarantäne-Pflicht nach Einreise Nein

Urlaub in Griechenland 2022: kein 3G, bedingte Maskenpflicht und keine Quarantäne nach Corona-Infektion

Maskenpflicht und 3G in Griechenland: Vieles ähnelt den Maßnahmen in Deutschland. So auch die Quarantänepflicht nach einer Corona-Infektion. Sollte man sich während eines Urlaubs in Griechenland Symptome von Omikron BA.5 aufweisen und sich mit Corona anstecken, wird eine mindestens fünftägige Quarantäne angeordnet. In der Regel muss diese auf dem jeweiligen Hotelzimmer absolviert werden. Für Individualreisende wird ein geeigneter Aufenthaltsort von den zuständigen griechischen Behörden zugewiesen.