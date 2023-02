Sommerurlaub 2023 in Gefahr? Lufthansa streicht Zehntausende Flüge

Von: Ulrike Hagen

Die Lufthansa streicht jeden zehnten Flug aus dem Sommerplan 2023. Damit will die Fluggesellschaft ein Reise-Chaos wie 2022 verhindern. Europaweit gebe es Personalengpässe.

Frankfurt – Kurz vor dem geplanten Aufstand der Gewerkschaft Verdi, wegen deren Streik am Freitag gleich vier große deutsche Flughäfen alle Passagierflüge streichen und der Flugverkehr in Deutschland weitgehend stillgelegt wird, kündigt die Lufthansa nun einen weiteren Hammer für Reisende an:

Die umsatzstärkste europäische Airline plant, im Sommerhalbjahr 34.000 Flüge zu streichen – das sind bis zu 500 Verbindungen pro Tag. Grund dafür ist der anhaltende Personalmangel. Mit dem Schritt will die Lufthansa AG chaotische Zustände wie im vergangenen Sommer verhindern – und Engpässen vorauseilend zuvorkommen.

Lufthansa streicht im Sommer Zehntausende Flüge – weil Personal fehlt. (Symbolbild) © Bodo Marks/dpa

Sommerurlaub 2023: Lufthansa streicht Zehntausende Flüge – weil Personal fehlt

Die Pläne betreffen nach übereinstimmenden Medienberichten den gesamten Sommerflugplan von 26. März bis 29. Oktober, also nicht nur die Sommerferien, sondern auch die Oster-, Pfingst- und Herbstferien 2023 sämtlicher Bundesländer. Jeder zehnte Flug wird gestrichen. Und die Zahl der Flugausfälle könnte sogar noch steigen, wenn Streichungen bei den Tochterfirmen der Lufthansa AG Eurowings, Austrian und Swiss dazukommen.

Bereits 6.000 Flüge gestrichen – viele weitere Verbindungen könnten dazu kommen

Darüber hinaus behält sich Lufthansa tagesaktuelle Eingriffe vor. „Aktuell sind in der Branche die Personalengpässe europaweit noch nicht vollständig überwunden“, sagte ein Sprecher der Lufthansa am Freitag dazu in Frankfurt.

„Die Lufthansa hat den Sommerflugplan 2023 ab Frankfurt und München angepasst“, bestätigte ein Sprecher gegenüber der Wirtschaftswoche. Der genaue Umfang lasse sich nicht bestimmen, „da auch immer wieder weitere tagesaktuelle Streichungen hinzukommen können“.

Chaotische Flughafen-Zustände von 2022 sollen sich nicht wiederholen

Das Chaos-Reisejahr 2022, als die nach Corona sprunghafte gestiegene Nachfrage die gesamte Branche an ihre Grenzen brachte, soll sich nicht wiederholen. Auch die Lufthansa musste vor allem am Drehkreuz Frankfurt das ursprünglich geplante Angebot im Laufe des Sommers immer wieder zusammenstreichen, weil zu wenig Personal verfügbar war.

Knapp 7000 Flüge fielen insgesamt aus, „um das System zu stabilisieren“. Dennoch kam es zu langen Wartezeiten, chaotischen Zuständen an den Sicherheitskontrollen und Gepäckbändern. Tausende Urlauber verpassten ihre Flüge.

Urlaubspläne in Gefahr – Entschärfung des Personalmangels nicht in Sicht

Lufthansa-Chef Carsten Spohr prophezeite damals ein Flug-Chaos bis zum Herbst. Das war offensichtlich etwas zu optimistisch gedacht. Auch die Gewerkschaft ver.di erklärt, der Personalmangel sei lange noch nicht behoben – und fordert eine bessere Bezahlung, damit mehr Arbeitskräfte gewonnen werden können.

Dass das noch rechtzeitig gelingen kann, um die Reisepläne Tausender deutscher Familien in diesem Jahr zu retten, dürfte allerdings eher unwahrscheinlich sein. Vielleicht doch lieber Urlaub zu Hause. Immerhin rechnen Wetter-Experten mit einem „schweißtreibenden“ Sommer in Niedersachsen.