Hitze-Hammer in Deutschland: Meteorologe warnt vor „schwülwarmer Suppe und heftigen Gewittern“

Von: Karolin Schäfer

Die Hitze rollt an! Auf Deutschland kommen heiße Tage zu – und das führt direkt zu Gewittern, Unwettern und Sturm. Ein Meteorologe und der DWD warnen.

München – Der Frühling war schmuddelig, kalt und regnerisch. Jetzt kommt sommerliches Wetter nach Deutschland. Das kommt insbesondere denjenigen zugute, die das lange Wochenende genießen möchten. Jedoch bringt das Hochdruckgebiet Ulla nicht nur Sonne und Hitze, sondern auch Unwetter mit sich. Eine steile Wetter-Wende.

Meteorologe Dominik Jung von wetter.net sagt bis Sonntag größtenteils Trockenheit hervor. Am Freitag (19. Mai) sind bis zu 14 Stunden Sonnenschein zu erwarten. Es werden Höchsttemperaturen von über 20 Grad erwartet. Die sommerlichen Temperaturen werden auch in den folgenden Tagen fortbestehen.

Wetter in Deutschland: Sonntag womöglich der wärmste Tag des Jahres 2023

Am Samstag (20. Mai) könnten die Temperaturen auf bis zu 25 Grad steigen. Lediglich im Osten könnten einige Wolken mit kurzen Regenschauern auftreten. Am Sonntag (21. Mai) wird es dann richtig heiß: Die Temperaturen dürften in der prallen Sonne sogar die 30-Grad-Marke überschreiten. Laut der Wetterprognose von Jung könnte der Sonntag der bisher wärmste Tag des Jahres 2023 und zugleich der erste Hitzetag werden. Der Beginn der neuen Woche verspricht weiterhin hohe Temperaturen von bis zu 28 Grad, jedoch wird es zu Wochenbeginn turbulent.

Wetter-Vorhersage für Deutschland: Die Prognose von Dominik Jung

Die Luftmassen werden schwül und gewittrig sein, wie Jung erklärt: Eine „schwülwarme Suppe mit 25 bis 30 Grad und teils heftigen Gewittern“. Am Montag (22. Mai) und Dienstag (23. Mai) stehen regional heftige Gewitter und Unwetter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen bevor. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt ebenfalls vor lokalen Unwettern aufgrund von starkem Regen, insbesondere im Norden und Südwesten. Aber auch in Bayern gibt es Unwetter-Warnungen.

Samstag (20. Mai) 14 bis 22 Grad, trocken mit einem Mix aus Sonne und Wolken Sonntag (21. Mai) 22 bis 29 Grad, teilweise schwül, erst trocken, gegen Abend Gewitter im Westen Montag (22. Mai) 22 bis 28 Grad, schwülwarm und gewittrig, teilweise Unwetter Dienstag (23. Mai) 14 bis 28 Grad, Mix aus Sonne, Wolken und einzelnen Gewittern Mittwoch (24. Mai) 16 bis 20 Grad, Mix aus Sonne, Wolken und Schauer, anfangs noch Gewitter

„Gewitter und Unwetter wie im Hochsommer“: Meteorologe und DWD warnen vor Hitzewelle in Deutschland

Ab Mittwoch (24. Mai) soll sich das Wetter wieder beruhigen, obwohl im Norden noch vereinzelte Regenschauer möglich sind. Dominik Jung kommentierte die Vorhersage ab Sonntag mit den Worten: „Das werden teilweise Gewitter und Unwetter wie im Hochsommer werden“, sagte Jung zu der Vorhersage ab Sonntag. Allerdings sei dies nicht überraschend, da die Höchsttemperaturen eher dem Bereich entsprechen, den man für Ende Juni oder Anfang Juli als normal erachten würde.

Die zweite Hälfte der Woche wird sich mit milden Temperaturen von bis zu 22 Grad fortsetzen wird. In weiten Teilen des Landes wird voraussichtlich überwiegend trockenes Wetter herrschen, während im Nordosten vereinzelte Schauer möglich sein könnten. Verheerende Unwetter toben derzeit in Italien. Nach der Extrem-Dürre treffen jetzt Überschwemmungen das Land, die Zahl der Toten steigt.

