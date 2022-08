Hohe Nachfrage nach Brennholz schon im Sommer – und die Preise steigen weiter

Als Resultat der Energiekrise wollen viele Menschen im Winter lieber den Kamin anschmeißen. Die Nachfrage nach Brennholz steigt – wie auch die Preise.

Berlin – Die Energiekrise in Folge des Ukraine-Kriegs ist schuld: Immer mehr Menschen wollen im Winter auf ihren Kamin zurückgreifen. Dementsprechend ist die Nachfrage nach Brennholz bereits im Sommer sehr hoch. Das wiederum spiegelt sich auch in den Preisen für das Brennmaterial wider. Ein beispielloses Zusammenspiel aus der Vorsorge für die kalte Jahreszeit in Deutschland und der Panik um die hohen Gaspreise, nicht zuletzt durch die Gasumlage geschürt. Das sagt Klaus Egly, Vorsitzender des Bundesverbandes für Brennholzhandel und Brennholzproduktion (BuVBB).

Energiekrise führt zur hohen Brennholz-Nachfrage schon im Sommer

Ein Erfahrungsbericht kommt beispielsweise von Rene Friedrich, seines Zeichens Brennholzlieferant aus Hannover. Aufgrund der hohen Brennholz-Nachfrage könne er schon seit längerer Zeit keine Aufträge mehr annehmen. „Sowas habe ich in 15 Jahren noch nicht erlebt“, sagt er der dpa. Bis November sei Friedrich ausverkauft, er und sein Betrieb Brennholz-Friedrich müssten weit über tausend Bestellungen stemmen.

Dabei seien die Sommermonate normalerweise ruhig – wenn die Energiekrise und die damit verbundene, gestiegene Brennholz-Nachfrage nicht wären. Die gestiegenen Gaspreise, denen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) mit der Gasumlage zulasten der Verbraucher Rechnung trägt, treiben eben auch den Brennholzmarkt an. Laut Friedrich steigen die Preise um etwa 50 Prozent – und werden im Winter vermutlich noch weiter steigen.

Nachfrage nach Brennholz könnte bereits 2023 wieder sinken – trotz Energiekrise

Doch vermutet der Bundesverband für Brennholzhandel, dass die Nachfrage nach Brennholz bereits 2023 wieder sinken könnte. Schließlich würde aktuell viel mehr Brennholz eingekauft, als nötig sei. Dies hätte wiederum zur Folge, dass im kommenden Jahr die Restbestände der Haushalte zunächst verbraucht werden müssen. Doch seien die Preise für Holz im Vergleich zu den hohen Gaspreisen dennoch günstiger, heißt es vom Verband. (mit Material der dpa)