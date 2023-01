Lehrerin in NRW stirbt nach Messerattacke – 17-jähriger Schüler soll der Täter sein

Von: Steffen Maas

Polizeiautos stehen bei einem Polizeieinsatz in Ibbenbüren. Ein 17-jähriger Schüler soll im münsterländischen Ibbenbüren seine Lehrerin umgebracht haben. © dpa

Im westfälischen Ibbenbüren soll ein 17-Jähriger eine Lehrerin in einem Berufskolleg mit einem Messer attackiert und ermordet haben. Die Ermittlungen laufen.

Münster – Schockierende Bluttat in Nordrhein-Westfalen: In einem Berufskolleg in Ibbenbüren soll ein 17-jähriger Schüler seine Lehrerin mit einem Messer attackiert und getötet haben. Danach wählte der Jugendliche selbst den Notruf. Die Mordkommission Münster ermittelt.

Mord an Lehrerin in Ibbenbüren: 17-jähriger Tatverdächtiger wählte selbst den Notruf

In einer gemeinsamen Pressemitteilung mit den zuständigen Polizeidirektionen Steinfurt und Münster berichtet die Staatsanwaltschaft Münster von der brutalen Tat. So soll der mutmaßliche Täter am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr das Klassenzimmer des Berufskollegs in Ibbenbüren betreten haben. Die 55-jährige Lehrerin hielt sich dort wohl alleine auf.

Der Jugendliche attackierte die Frau daraufhin und tötete sie mit einem Messer. Anschließend setzte der vermeintliche Täter selbst den Notruf an die Polizei ab und ließ sich widerstandslos von den Einsatzkräften festnehmen, berichtet die Staatsanwaltschaft.

Bluttat im Klassenzimmer: Tat-Motiv noch ungeklärt

Warum genau der 17-Jährige die Lehrerin attackierte, ist bislang noch unklar. Die Mordkommission Münster hat die Ermittlungen zu der Tat im anliegenden Kreis Steinfurt aufgenommen. Diese Ermittlungen stünden laut Pressemitteilung jedoch noch ganz am Anfang.

Laut der Münsterschen Zeitung war die Polizei zu dem Einsatz mit einem Großaufgebot angerückt: Mehrere Streifenwagen, ein Rettungshubschrauber, ein Krankenwagen sowie ein Notfallseelsorger trafen nach dem Notruf an der Schule ein. Die Vorführung des Jugendlichen vor den Haftrichter werde frühestens am Mittwoch erfolgen, berichtete eine Polizeisprecherin der Zeitung zudem.