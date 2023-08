Söders Foto-Kosten explodieren: „Mehr als das Zwanzigfache“ im Vergleich zu Seehofer

Von: Felix Herz

Teilen

Zu Seehofers Zeiten lagen die Fotografen-Ausgaben noch bei etwa 10.000 Euro. Seit Söders Amtsantritt sind diese Beträge aber extrem in die Höhe geschossen.

München – Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ist sehr aktiv. Einerseits ist der wortstarke CSU-Chef sehr gefragt, andererseits wird ihm oftmals vorgeworfen, medienwirksame Auftritte wichtiger zu nehmen, als die politische Führung Bayerns. So hatte zum Beispiel die SPD kritisiert, dass sich Söder 2022 öfter auf Volksfesten gezeigt hatte, als im Landtag. Nun sorgt eine weitere, diesmal handfeste, Statistik für Wirbel rund um den 56-Jährigen. Die Ausgaben der Staatskanzlei für Fotografen.

Kritik an Fotografen-Ausgaben der Staatskanzlei: „Mehr als das Zwanzigfache“

Die SPD hatte eine offizielle Anfrage zu den Kosten für Fotografen in der Staatskanzlei gestellt, die Antwort mit einer detaillierten Ausgaben-Liste liegt vor – und hat es in sich. 2017, das letzte Jahr der Amtszeit Horst Seehofers, lagen die Ausgaben demnach noch bei 10.891,47 Euro. Im Jahr 2018 dann, Söders erstem Jahr als Ministerpräsident, stiegen die Ausgaben dann plötzlich auf 71.963,67 Euro, im Jahr 2019 betrugen sie schließlich 101.910,14 Euro.

In Söders Amtszeit sind die Ausgaben für freie und einen festangestellten Fotografen regelrecht explodiert. Das sorgt für Kritik. (Symbolbild) © Panama Pictures / IMAGO

In den beiden Corona-Jahren 2020 und 2021 gingen die Ausgaben dann spürbar zurück, Markus Söder nahm auch weniger fotowirksame Auftritte wahr. 2022 explodierten die Ausgaben dann wieder regelrecht: Satte 178618,13 Euro gab die Staatskanzlei für die Honorare von freien Fotografen aus – darunter knapp 60 000 Euro „für nachgeholte Termine aus den Vorjahren“. Hinzu kommen die Ausgaben für den seit einigen Jahren in der Staatskanzlei festangestellten Fotografen. Sein Gehalt wird „vergleichbar der 3. Qualifikationsebene“ bezeichnet, was einem Monatsgehalt zwischen rund 3000 Euro und 5600 pro Monat entspricht.

Söders Foto-Kosten in der Übersicht – Jahr für Jahr aufgeschlüsselt

Jahr Ausgaben für Fotografen 2017 (Letztes Amtsjahr Seehofer) 10.891,47 Euro 2018 (Erstes Amtsjahr Söder) 71.963,67 Euro 2019 101.910,14 Euro 2020 35.934,83 Euro 2021 48.076,09 Euro 2022 178.618,13 Euro Bis 8. Mai 2023 75.726,73 Euro

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

SPD kritisiert Söders Fotografen-Ausgaben – Staatskanzlei rechtfertigt Kostensteigerung

„Markus Söder gibt mit rund 220 000 Euro im Jahr 2022 mehr als das Zwanzigfache für Fotografen aus als Horst Seehofer“, kritisiert SPD-Fraktionschef Florian von Brunn in Folge der Fotografen-Kosten. Selbstdarstellung sei dem CSU-Chef wohl wichtiger als der Bau von Windrädern und bezahlbarem Wohnraum.

Die Staatskanzlei selbst rechtfertigt die Kostensteigerung 2022 auch mit der Ernennung von Melanie Huml (CSU) zur Europaministerin: „Diese hatte eine Vielzahl neuer Termine, insbesondere zahlreiche Veranstaltungen und Gespräche sowie internationale Begegnungen und öffentliche Termine wahrzunehmen.“ Tatsache ist aber, dass es auch im Kabinett von Seehofer mit Beate Merk (CSU) bereits diesen Posten gab. Damals hatte es nicht zu einer Steigerung von Fotohonoraren geführt. Generell - so heißt es weiter - beauftrage die Staatskanzlei „anlassbezogen zu einem vereinbaren Stunden- oder Tagessatz“ Fotografen. „Die Bilder dienten der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie der Dokumentation.“

Vergleich zu Habecks Fotografen-Gesuch und Ampel-Ausgaben

Interessant dabei ist jedoch auch der Vergleich zur Bundesebene. So sorgte Ende 2022 die öffentliche Ausschreibung eines Fotografen, der Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) begleiten solle, für Wirbel. Dessen Salär war mit 175.000 Euro pro Jahr beziffert worden, für die auf zwei Jahre befristete Anstellung wären demnach 350.000 Euro fällig gewesen.

Für Aufsehen sorgten auch die Ausgaben für Fotografen, Friseure und Visagisten der Ampel-Koalition, die 2022 auf rund 1,5 Millionen Euro gestiegen waren, rund 80 Prozent mehr als im (Corona-Jahr) 2021, als noch die Große Koalition größtenteils an der Macht war. Es zeigt sich immer wieder: Politik ist ein Spiel nicht nur mit Worten, sondern auch mit Bildern. (fhz mit Material von dpa)

Deftig, fruchtig und süß: Die Mahlzeiten von Markus Söder in 17 Bildern Fotostrecke ansehen

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.