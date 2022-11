„Ich. Bin. So. Glücklich“ ist harter Stoff – Teile des Netflix-Films sind wirklich passiert

Von: Jennifer Köllen

Harter Stoff: Mila Kunis im Netflix-Hit „Ich. Bin. So. Glücklich“ © Sabrina Lantos/Netflix/The Hollywood Archive/imago

„Ich. Bin. So. Glücklich“ mit Mila Kunis ist sehenswert, aber hart. Es geht um einen Amoklauf und eine Vergewaltigung – letztere ist wirklich passiert.

Bremen – Netflix und Chillen? Wenn Sie einen harten Tag hatten oder gestresst sind, sollten Sie sich nicht zum Entspannen die neue Nummer 1 auf Netflix ansehen. Denn der positive Titel von „Ich. Bin. So. Glücklich“ (Originaltitel „Luckiest Girl Alive“) täuscht und ist zynisch gemeint. Im Film gibt es eine Massenvergewaltigung, welche zu einer Schießerei in einer Schule führt.

Ja, das ist harter Stoff. Dennoch ist der Film sehenswert. Weil er wichtige Themen behandelt. Wie wichtig ist es, sich zu wehren? Wichtig! Doch natürlich nicht mit Gewalt. Weltweit wurden bereits 43 Millionen Minuten des Films gestreamt (Stand: 13.10.). Tipp: Warten Sie mit dem Ansehen lieber auf einen Tag, an dem Sie sich diesen Themen gewachsen fühlen. In manchen Fällen sollten Sie den Film gar nicht ansehen...

„Ich. Bin. So. Glücklich“: Netflix Nummer 1 ist nichts für einen entspannten Abend

Wenn Sie selbst von diesen Themen betroffen sind, sollten sich „Ich. Bin. So. Glücklich“ vielleicht besser gar nicht ansehen. Denn manche Zuschauer, welche sich bereits die derzeitige Netflix-Nummer 1 angeschaut haben (Start war am 7. Oktober), verlangen sogar eine Trigger-Warnung. Diese könnte etwa zu Beginn des Filmes eingeblendet werden. Der Grund: Der Film könnte alte Traumata wecken.

Die Userin @prettyxprophet schreibt etwa auf Twitter: „An alle, bitte schaut euch ‚Luckiest Girl Alive‘ nicht an, wenn ihr ein Trauma wegen sexueller Übergriffe habt. Dieser Film bräuchte eine große, (...) riesige Trigger-Warnung. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber DAS nicht.“

In einem weiteren Post fährt die Userin fort: „Es ist eine wunderschöne Geschichte – wunderschön geschrieben und produziert (es war zuerst ein Buch) und es ist so eine wichtige Geschichte, aber bleiben Sie dem Film fern, wenn Sie sexuelle Übergriffe erlebt haben. Es gibt dort eine Menge grafischer Darstellungen und ich wollte nur diese Warnung veröffentlichen.“

Netflix-Film mit Mila Kunis beruht auf einem Roman: Autorin sagt, Teile davon sind so passiert

Der Film „Ich. Bin. So. Glücklich“ basiert auf dem gleichnamigen Roman aus dem Jahr 2015. Er ist in der Ich-Erzählung geschrieben – weswegen Leser und jetzige Zuschauer des Films sich die Frage stellen: Beruht das alles auf einer wahren Geschichte?

Dazu hat sich die amerikanische Autorin Jessica Knoll lange nicht geäußert. Bis sie bei eines Buchvorlesung gefragt wurde, wie sie die Geschehnisse von sexualisierter Gewalt so realistisch darstellen konnte, wie watson.ch berichtet. Knoll antwortete: „Mir ist etwas Ähnliches passiert wie Ani.“ Ani wird im Film sehr überzeugend gespielt von Mila Kunis.

Vergewaltigung in „Ich. Bin. So. Glücklich“ beruht auf einer wahren Begebenheit

Einige Tage später schrieb Jessica Knoll im feministischen Online-Newsletter Lenny Lette, was ihr genau passiert war, und welche Parallelen es zum Buch (und Netflix-Film) gibt. Vorsicht, Spoiler-Warnung und Trigger Warnung!

„Ich weiß, dass ich auf eine Party gegangen bin (…), mit einem Jungen geflirtet habe, von dem ich geblendet wurde, noch mehr getrunken und mich von der wachen Welt entfernt habe. Ich weiß, dass ich auf dem Boden eines Schlafzimmers zu mir kam, den Kopf eines anderen Jungen zwischen meinen Beinen.“

„Ich weiß, dass mich der Schmerz als Nächstes geweckt hat. Dass ich Au stöhnte, immer und immer wieder, bevor ich überhaupt meine Augen öffnete. Diesmal lag der Junge, mit dem ich zuvor geflirtet hatte, auf mir. Später bemerkte ich, dass ich blutete. Ich weiß, ich war zu jung, um es zu verstehen. Ich dachte, ich hätte mich geschnitten.“

„Ich weiß, dass ich eine Klinik besucht habe, um die Pille danach zu bekommen. Ich weiß, dass ich 15 Jahre alt war und mich nach Führung und Schutz sehnte (...). Die Ärztin, eine Frau, hörte mir stundenlang zu, wie ich die Ereignisse des Abends beschrieb (…). Als ich sie fragte, ob das, was mir passiert ist, eine Vergewaltigung sei, sagte sie mir, sie sei nicht qualifiziert, diese Frage zu beantworten.“

„Ich habe einen Jungen damit konfrontiert, dass er mich vergewaltigt hat. Er sagte, dass man dies nicht so nennen könne. (...) Ich entschuldigte mich daraufhin bei ihm.“

Jede dritte Frau in Europa hat schon sexuelle oder körperliche Gewalt erlebt

Ein junges Mädchen, das sich für eine Vergewaltigung entschuldigt. Das ist unfassbar. Doch leider nicht unrealistisch. Laut einer Studie der Europäischen Grundrechteagentur (European Union Agency for Fundamental Rights, kurz FRA) aus dem Jahr 2014 hat jede 3. Frau über 15 Jahre in Europa sexualisierte und/oder körperliche Gewalt erlebt, berichtet der Frauennotruf Hamburg.

Viele Opfer suchen nach sexuellen Übergriffen immer noch viel zu häufig die Schuld bei sich selbst. Sie sind sich unsicher, ob sie eine Vergewaltigung melden sollen. Doch eine Vergewaltigung ist ein Verbrechen. Wer noch nicht weiß, ob er das Vergehen anzeigen möchte, kann in einer Gewaltschutzambulanz (etwa in Berlin) die Spuren aufnehmen lassen. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dürfen nichts weiter erzählen, die Spuren werden für ein Jahr aufgehoben. So kann man auch später noch Anzeige gegen den Täter erstatten.

Sie sind selbst Opfer sexueller Gewalt? Dann wenden Sie sich bitte umgehend an den Frauennotruf in der Stadt, in der Sie wohnen. Dort finden Sie Hilfe.