„Smart Parking“ bald in Aalen möglich

Teilen

In Aalen soll ein intelligentes Parkleitsystem für Zeitersparnis bei der Parkplatzsuche dienen. (Symbolbild) © Arne Dedert/dpa

Ein intelligentes Parkleitsystem soll bald die Suche nach freien Parkplätzen verkürzen. Mehr dazu lesen Sie hier:

Mehr zum Thema Bald neu in Aalen: Auf direktem Weg zum nächsten Parkplatz

Keine lange Parkplatzsuche mehr in der Stadt, kein unnötiger CO 2 -Ausstoß mehr: Einige Zeit schon arbeitet die Aalener Stadtverwaltung im Ostalbkreis an einem sensorbasierten intelligenten Parkleitsystem und geht damit einen Schritt zur Smart City. Wie das „Smart Parking“ funktionieren soll, verrät die Schwäbische Post.