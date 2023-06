Glücksatlas 2023: In dieser Stadt sind alle unglücklich

Von: Andree Wächter

In Bremen sind die Einwohner weniger glücklich als in anderen Städten. Doch ihren Optimismus haben die Bremer nicht verloren.

Bremen – Hamburg kann doch noch erste Liga. Zwar nicht im Fußball, dafür aber, wenn es ums Glücklichsein geht. Bremen ist im Gesamtranking auf Platz zehn von zwölf Städten. Nur noch Dresden und Leipzig liegen dahinter. Dies geht aus dem SKL-Glücksatlas hervor. Die Universität Freiburg hat im Auftrag der Süddeutschen Klassenlotterie (SKL) rund 3.000 Menschen zwischen 16 und 74 Jahren aus zwölf Großstädten befragt. Die Onlinebefragung fand im April statt, also kurz vor der Bremenwahl.

„Besonders wichtig für die Zufriedenheit der Bürger mit ihrer Stadt sind die Höhe der Einkommen, die persönliche Gesundheit, das Zusammengehörigkeitsgefühl der Bürger und die Arbeit der öffentlichen Verwaltung“, sagt Prof. Bernd Raffelhüschen von der Universität Freiburg. Er hat die Zahlen ausgewertet.

Glücksatlas 2023: In dieser Stadt sind alle unglücklich – Bremen unterirdisch

In Bremen sind die Menschen mit ihrem Leben eher unzufrieden. Bei der Befragung 2023 konnten sie auf einer Skala von 0 (ganz und gar unzufrieden) bis 10 (ganz und gar zufrieden) bewerten. Die Befragten gaben ihre Lebenszufriedenheit mit 6,50 Punkten an. Zum Vergleich: Die Nachbarstadt Hamburg bleibt mit 7,16 Punkten unerreichter Spitzenreiter im Glücksatlas, zum südlich gelegenen Hannover (6,75 Punkten) ist der Abstand geringer. Bereits im Glücksatlas 2021 waren die Bremer sehr unglücklich.

Die persönliche Bereichszufriedenheit liegt in allen Bereichen unterhalb des Städtedurchschnitts, heißt es in der Studie. Das Familienleben (6,68 Punkte; Durchschnitt aller Städte: 6,91 Punkte), die Arbeit (5,95 Punkte; 6,23 Punkte) und das Einkommen (5,48 Punkte; 5,79 Punkte) werden von den Bremern niedrig beurteilt. Besonders gering fällt im Vergleich die Gesundheitszufriedenheit mit 5,96 Punkten aus, der Durchschnitt liegt bei 6,36 Punkte.

Hamburg ist die glücklichste Großstadt Deutschlands, Bremen ist auf Platz 10. Das hat der Glücksatlas 2023 herausgefunden. © Axel Heimken/dpa

In einem Bereich kratzen die Bremer am Durchschnitt. Relativ positiv sehen die Bremer ihre Wohnsituation. Mit 6,73 Punkten kommen sie dem Durchschnitt von 6,75 Punkten sehr nahe. Gründe hierfür lassen sich in den noch vergleichsweise niedrigen Mieten und der hohen Wohnqualität der Bremer finden.

Gemessen an den geringen Zufriedenheitswerten sind die Bremer in weiten Teilen der Bevölkerung noch optimistisch. Immerhin 41 Prozent (Durchschnitt: 43 Prozent) glauben, dass es ihnen in fünf Jahren besser gehen wird, 36 Prozent gehen davon aus, dass es ähnlich sein wird. 23 Prozent – und damit fast jeder vierte – ist aber pessimistisch, hat die SKL-Studie herausgefunden.

Lichtblick trotz schlechter Werte im Glücksatlas 2023

Doch nicht alles ist in Bremen schlecht. Laut der Studie bietet Bremen in einigen Bereichen auch eine gute Lebensqualität. Für die Einwohner stehen zahlreiche Erholungsflächen zur Verfügung, die Mieten sind gering und mit dem Fahrrad kommt man in Bremen zügig voran. Bremen wird regelmäßig als fahrradfreundlichste Großstadt in Deutschland ausgezeichnet. Obwohl es mit zahlreichen Problemen zu kämpfen hat, würden dennoch 4 von 10 Bremern ihre Stadt einem Bekannten weiterempfehlen. Weitere 37 Prozent halten Bremen nur für mäßig empfehlenswert.