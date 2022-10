Sinkender Strompreis: Stromkrise könnte dennoch für hohe Kosten sorgen

Von: Johannes Nuß

Die Strompreise in Deutschland gehen aktuell stark zurück. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Der Strompreis in Deutschland ist auf Talfahrt. Grund dafür sollen die längeren Laufzeiten für Atomkraftwerke sein. Warum die Preise trotzdem steigen werden.

Berlin – Die Strompreise in Deutschland purzeln. Und zwar so heftig wie schon seit Monaten nicht. Als einer der Gründe für das Nachgeben des Strompreises an der Börse wird die Entscheidung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), die Atomkraftwerke in Deutschland länger laufen zu lassen, genannt. Scholz hatte sich am Montag im Streit um die Laufzeitverlängerung mit einer Entscheidung auf Grundlage der Richtlinienkompetenz durchgesetzt. Damit will die Bundesregierung Stromausfälle verhindern und die Versorgungssicherheit im Land gewährleisten. Direkte Auswirkungen auf die Verbraucher hat dies keine, wie die Süddeutsche Zeitung berichtet.

Sinkender Strompreis: Stromkrise könnte dennoch für hohe Kosten sorgen

Eigentlich sollten die AKWs bereits zum Ende des Jahres 2022 vom Netz gehen. Doch, Russlands Krieg gegen die Ukraine und der damit einhergehende Energiekrieg zwischen Wladimir Putin und der Europäischen Union lassen jede auch nur annähernd zugängliche Stromquelle derzeit so wichtig erscheinen, wie noch nie zuvor. Daher laufen die drei noch verbliebenen AKWs in Deutschland nun bis mindestens 15. April 2023 weiter. Aber dann soll Schluss sein.

Doch, ist das wirklich der einzige Grund, warum die Strompreise aktuell in den Keller rauschen und auf dem tiefsten Stand seit August sind? Denn der niedrige Stand des Strompreises war bereits am Montagnachmittag absehbar – da hatte Olaf Scholz sein Machtwort zur Laufzeitverlängerung noch überhaupt nicht verkündet. Im Gegenteil: Gespräche mit Spitzen von FDP und Grüne im Vorfeld hätten eigentlich so etwas wie Unsicherheit an den Märkten entstehen lassen müssen.

Doch das Gegenteil war der Fall. Am Montagnachmittag kostete die Megawattstunde Strom in Deutschland rund 183 Euro. Immerhin 100 Euro weniger als dies noch eine Woche zuvor der Fall war, wie agrarheute.com berichtet. Denn im Vorfeld waren bereits die Gaspreise in die Tiefe gerauscht und die sind mitverantwortlich für den Strompreis.

Erhöhung der Netzentgelte lässt Kosten steigen – obwohl Strompreis in Deutschland sinkt

Trotz sinkender Strompreise müssen sich die Verbraucher aber in Deutschland wahrscheinlich trotzdem auf steigende Kosten für Strom einstellen, wie das Verbraucherportal Verivox berechnet hat. Grund dafür sind die Netzentgelte, die demnach im kommenden Jahr in Deutschland im Durchschnitt um 20,4 Prozent steigen sollen. So stark wie nie, wie Verivox nach Auswertung vorläufiger Daten für 67 Prozent aller Haushaltskunden mitteilte. Bei einem Verbrauch von 4000 Kilowattstunden liegen demnach die Netzkosten 2023 bundesweit voraussichtlich bei 367 Euro netto. Das entspreche einem Preisanstieg von 62 Euro pro Jahr.

Netzentgelte sind eine Art Porto für den Stromtransport. Sie setzen sich aus Kosten für die großen Übertragungsleitungen sowie für die örtlichen Verteilnetze zusammen. Der Anteil der Netzentgelte am Strompreis für Haushaltskunden liegt 2022 im Schnitt Branchenangaben zufolge bei gut 20 Prozent, kann aber regional stark variieren.

Sinkender Strompreis in Deutschland: Zuschuss von 13 Milliarden Euro soll Übertragungsnetze stabilisieren

Der Bund will im Zuge des dritten Entlastungspaketes in einem ersten Schritt mit einem Zuschuss von knapp 13 Milliarden Euro die Gebühren von Haushalten und Industrie für die Nutzung der großen Übertragungsnetze stabilisieren. Bei der Verivox-Erhebung geht es den Angaben zufolge um die Entgelte der örtlichen und kleineren Verteilnetze, die Haushalte prozentual stärker treffen als die Industrie.

Verbraucher würden regional unterschiedlich stark belastet, heißt es bei Verivox. Den stärksten Anstieg gebe es in Mecklenburg-Vorpommern mit einem Plus von 52 Prozent. Das entspreche einer jährlichen Mehrbelastung von 208 Euro. In Brandenburg steigen die Stromnetzgebühren den Angaben zufolge um 48 Prozent (plus 182 Euro), in Berlin um 30 Prozent (plus 79 Euro). Am geringsten falle die Belastung in Bremen (plus 4 Prozent), Thüringen (plus 9 Prozent) und Baden-Württemberg (plus 10 Prozent) aus.

Strompreis: Gebühren sind in Deutschland in den vergangenen 15 Jahren um 68 Prozent gestiegen

„Auch bei den Netzentgelten kommt die Energiekrise an. Durch die explodierenden Großmarktpreise sind auch die Kosten für Netzverluste beim Stromtransport deutlich gestiegen“, sagt Thorsten Storck, Energieexperte bei Verivox, „zudem steigen die vorgelagerten Übertragungsnetzentgelte im kommenden Jahr an.“ Innerhalb der vergangenen 15 Jahre seien die Gebühren um insgesamt 68 Prozent gestiegen. „Für Verbraucherinnen und Verbraucher bedeutet das weiter steigende Strompreise“, sagte Storck.

Der Staat muss dringend die bereits angekündigte Strompreisbremse auf den Weg bringen, um Haushalte in der Energiekrise weiter zu entlasten.

Eine dreiköpfige Familie zahlt nach Verivox-Berechnungen im Oktober für 4000 Kilowattstunden Strom 2153 Euro pro Jahr. Mit den steigenden Netzgebühren erhöhen sich die Kosten den Angaben zufolge im kommenden Jahr rein rechnerisch auf 2227 Euro. „Der Staat muss dringend die bereits angekündigte Strompreisbremse auf den Weg bringen, um Haushalte in der Energiekrise weiter zu entlasten“, so Storck (mit Material der dpa)