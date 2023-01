Melissa Naschenweng: Darum hat Österreichs Helene Fischer keinen Freund

Von: Susanne Kröber

Mit ihrem Album „Glück“ steht Schlagerstar Melissa Naschenweng aktuell an der Spitze der österreichischen Charts, privat hat die Sängerin ihr Glück noch nicht gefunden.

Lesachtal – In ihrer Heimat Österreich ist Melissa Naschenweng schon längst ein Superstar, sie gilt als die österreichische Helene Fischer. Beim Open Air in Bad Hofgastein trat die Schlagersängerin Anfang Oktober 2022 im Vorprogramm von Helene Fischer auf und erfüllte sich damit einen Traum. „Danke Helene Fischer, für deine Herzlichkeit und die Chance, dich vor 25 000 Menschen zu supporten! Ein absoluter Glücksmoment“, schrieb Naschenweng zu einem Bild der beiden bei Instagram.

Melissa Naschenweng über Beziehungsstatus: „Der Mann fürs Leben ist mir noch nicht begegnet“

Am 22. Oktober 2022 kommt es jetzt zu einem Wiedersehen zwischen Melissa Naschenweng und Helene Fischer, denn beide treten in der ARD-Show „Das große Schlagerjubiläum 2022 – Auf die nächsten 100!“ von Florian Silbereisen auf. Aber so gut es auch beruflich für Melissa Naschenweng läuft, in der Liebe wartet sie noch auf den Volltreffer.

Der österreichische Schlagerstar Melissa Naschenweng sucht einen „Doppel-Alpha-Typen als Mann“. © IMAGO/Daniel Scharinger

Melissa Naschenweng, die gerne in pinkfarbener Lederhose mit ihrer Harmonika auftritt, singt in ihren Hits „I steh auf Bergbauernbuam“ oder „Ich will ‘nen Bauern als Mann“. Den Richtigen hat die Sängerin aber im wahren Leben noch nicht getroffen, wie sie im Interview mit der Bild-Zeitung verrät. „Ich hatte bisher vier ernsthafte Beziehungen, von denen die längste gerade mal zwei Jahre gehalten hat. Der Mann fürs Leben ist mir noch nicht begegnet.“

Schlagerstar Melissa Naschenweng: Bisher hat sie die falschen Männer angezogen

Im Gegensatz zu Helene Fischer, die nach der Trennung von Florian Silbereisen mit ihrem Thomas das große Glück gefunden hat, geht Melissa Naschenweng nach wie vor als Single durchs Leben. „Ich habe Männer angezogen, die mich klein halten wollten und Selbstzweifel in mir ausgelöst haben“, gesteht sie gegenüber Bild. „Ich war mal mit einem Egomanen zusammen, der mich oft niedergemacht hat. Ich habe das zugelassen, weil ich als Trennungskind immer starke Verlustängste hatte. Irgendwann habe ich mich dann aus dieser toxischen Beziehung gelöst.“

Obwohl Melissa Naschenweng sich gerade voll auf ihre Musikkarriere konzentriert, will sie früher oder später eine Familie gründen, wie sie im Bild-Interview betont. „Ich hoffe aber, dass mich irgendwann ein Mann findet, mit dem ich mein Leben teilen kann. Ich bin ein traditioneller Mensch, der an die große Liebe glaubt, heiraten und Kinder haben möchte.“ Ihr Zukünftiger müsste aber über eine gehörige Portion Selbstbewusstsein verfügen, so Naschenweng laut Bild: „Ich habe jetzt so viel Selbstvertrauen, dass ich einen Doppel-Alpha-Typen als Mann bräuchte.“