Die große Silvester Show: Bergdoktor Hans Sigl wird neuer ARD-Moderator

Von: Susanne Kröber

Jetzt steht endlich fest, wer nach Jörg Pilawa „Die große Silvester Show“ im Ersten moderieren wird. Die Wahl fiel auf „Bergdoktor“-Star Hans Sigl.

Offenburg – Neuer Name, neuer Moderator. Am 31. Dezember unterhält die ARD die Zuschauer traditionell mit einer großen Silvestershow. Seit 2016 moderierte Jörg Pilawa „Die Silvestershow mit Jörg Pilawa“ gemeinsam mit der Schweizer Sängerin Francine Jordi. 2022 rutschen die ARD-Zuschauer jetzt mit Hans Sigl ins neue Jahr, dem Star der ZDF-Serie „Der Bergdoktor“.

Bergdoktor Hans Sigl übernimmt ARD-Silvestershow von Jörg Pilawa

Schon lange stand fest, dass Jörg Pilawa in diesem Jahr nicht mehr als Moderator der großen Silvestershow der ARD zur Verfügung stehen würde. Für viele Fans lag es nahe, dass Schlagerstar Andy Borg mit seinem „Silvesterstadl“ zurückkehren könnte, aber jetzt gab der Sender bekannt, dass ein neuer Moderator in den Startlöchern steht: „Bergdoktor“-Star Hans Sigl.

Neuer Job für „Bergdoktor“-Star Hans Sigl: Er moderiert 2022 die Silvestershow im Ersten. © IMAGO/Future Image

„Die erfolgreiche große Silvester Show im Ersten wird mit einem neuen Moderationsduo fortgesetzt: Der beliebte Schauspieler und Moderator Hans Sigl sowie die bisherige Moderatorin und Schweizer Sängerin Francine Jordi werden die Fernsehzuschauerinnen und -zuschauer gemeinsam ins neue Jahr begleiten“, so die offizielle Mitteilung der ARD. Aber kann Bergdoktor Hans Sigl auch Moderator?

Hans Sigl: Schauspieler, Bergdoktor – Silvestershow-Moderator?

Der österreichische Schauspieler Hans Sigl steht bereits seit knapp 30 Jahren vor der Kamera, an Popularität gewann er vor allem durch die Rolle des Dr. Martin Gruber in „Der Bergdoktor“, die er 2008 übernahm. Doch in den letzten Jahren versuchte sich Hans Sigl auch immer öfter erfolgreich als Moderator. Im Juni 2019 moderierte Sigl gemeinsam mit Andrea Kiewel eine Ausgabe vom „ZDF-Fernsehgarten“.

Im August war Hans Sigl bei RTL als Moderator der neuen Event-Showreihe „Der unfassbar schlauste Mensch der Welt“ zu sehen, zusätzlich moderiert der „Bergdoktor“-Schauspieler seit 2022 gemeinsam mit Barbara Schöneberger die „Starnacht“, eine österreichische Musikshow, die zuletzt im September aus Rossatzbach in der Wachau übertragen wurde. Jetzt wartet mit „Die große Silvester Show“ eine neue Herausforderung auf Hans Sigl.

Die große Silvester Show im Ersten: Nicht Andy Borg, sondern Hans Sigl moderiert bei ARD

Harte Zeiten für Gewohnheitstiere. Nachdem das ZDF bereits „schweren Herzens“ die Weihnachtsshow mit Helene Fischer abgesagt hat, wechselt nun auch noch der Moderator der ARD-Silvestershow – und der Name obendrauf. Betrachtet man sich den Titel und die Moderatoren der letzten Jahre, kann man schon mal den Überblick verlieren. Hier eine kleine Orientierungshilfe.

Los ging alles mit dem „Musikantenstadl“ von Karl Moik, aus dem der „Silvesterstadl“ hervorging. Bis 2005 moderierte Moik, dann übernahm Schlagerstar Andy Borg zehn Jahre lang die Moderation. Um eine jüngere Zielgruppe anzusprechen, verpflichteten ARD, ORF und BR Moderator Alexander Mazza, der an Silvester 2015 einmalig mit Francine Jordi durch die „Stadlshow“ führte. Es folgte Moderator Jörg Pilawa, für den die Sendung direkt in „Die Silvestershow mit Jörg Pilawa“ umbenannt wurde. 2022 feiert jetzt Bergdoktor Hans Sigl seine Silvestershow-Premiere im Ersten – als Moderator von „Die große Silvester Show“.

Die große Silvester Show mit Bergdoktor Hans Sigl bei der ARD – Aufzeichnung und Sendetermin

Ausgestrahlt wird „Die große Silvester Show“ der ARD mit dem neuen Moderationsduo Hans Sigl und Francine Jordi am 31. Dezember 2022 um 20:15 Uhr im Ersten und auf SRF 1. Aufgezeichnet wird die Silvestershow aber bereits am 18. November in der Baden-Arena in der Messe Offenburg. Welche Gäste Bergdoktor Hans Sigl und seine Co-Moderatorin dann auf der Bühne begrüßen werden, steht noch nicht fest.