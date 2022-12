Zahlreiche Silvester-Unfälle weit vor Mitternacht: Sohn verletzt Vater mit selbstgebauten Feuerwerkskörpern

Von: Kathrin Reikowski

Unfall mit Silvesterböller © Marius Schwarz / IMAGO

Silvester-Unfälle schon vorab: Im mehreren Regionen Deutschlands gibt es bereits Verletzte. In Rheinland-Pfalz sind mehrere Kinder betroffen.

Frankfurt/Berlin/Schonach im Schwarzwald - Schon vor Beginn des Silvesterabends ist es in ganz Deutschland zu Unfällen mit Raketen und Böllern gekommen. In Rheinland-Pfalz wurden mehrere Kinder verletzt, in Frankfurt erlitt eine Frau eine Rauchvergiftung, weil ihr Balkon in Brand gesetzt wurde. Und Böller-Experimente seines erwachsenen Sohnes wurden einem Mann im Schwarzwald zum Verhängnis. Er kam mit schweren Brandverletzungen ins Krankenhaus, berichtet merkur.de.

Silvester-Unfälle: Brennender Balkon in Frankfurt

In Frankfurt am Main hat eine fehlgeleitete Silvesterrakete ein Feuer in einem Hochhaus ausgelöst. Die Rakete war vor dem Haus abgefeuert worden und setzte nach Angaben der Feuerwehr erst einen Balkon im sechsten Stock des Gebäudes in Brand, bevor die Flammen auf die Wohnung übergriffen. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schließlich löschen. Eine Frau erlitt eine Rauchvergiftung und wurde ins Krankenhaus gebracht. Ob es sich bei ihr um die Bewohnerin der betroffenen Wohnung handelte, war zunächst unklar.

Silvester: Verletzte Kinder in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz sind bei Zwischenfällen mit Silvesterfeuerwerk zwei Kinder verletzt worden. In Ellerstadt im Landkreis Bad Dürkheim bewarf ein Unbekannter einen elfjährigen Jungen mit einem Böller und verletzte ihn so. Das Kind erlitt am Freitag Verbrennungen zweiten Grades an der Brust und musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Beamten suchen nun nach Zeugen des Vorfalls auf einem Spielplatz.

In Wörth am Rhein hantierten am Freitag drei Kinder im Alter von zehn und elf Jahren auf der Straße mit Feuerwerk. Einer von ihnen steckte laut Polizei einem 11-Jährigen einen brennenden Feuerwerkskörper unter das T-Shirt. Der Junge erlitt ebenfalls Verbrennungen an der Brust und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Silvester-Unfälle vor Mitternacht: Sohn verletzt Vater mit selbstgebauten Feuerwerkskörpern

In Baden-Württemberg wurde ein Vater nach der Detonation eines selbstgebastelten Feuerwerkskörpers seines Sohnes schwer verletzt. Der 23-jährige Sohn hatte im Elternhaus in Schonach im Schwarzwald aus legalem Feuerwerk und Zusatzstoffen aus dem Internet einen Sprengsatz gebastelt und diesen auf einer Werkbank im Keller gelagert, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Als der Vater am Freitagabend in dem Raum im Schwarzwaldort Schonach Flexarbeiten vornahm, kam es zur Detonation. Fenster und Türrahmen wurden aus der Verankerung gerissen. Der Vater kam mit schweren Verbrennungen in ein Klinikum. Der Sohn muss mit einer Anzeige wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz rechnen. Ein Pyrotechniker spricht unterdessen von Feuerwerk als einem „Synonym für Glücksgefühle“.

Berlin: Silvester-Krawalle mit Pyrotechnik am Donnerstag- und Freitagabend – Polizei war schon gewarnt

Berlin war bereits an zwei Abenden Schauplatz von Silvester-Krawallen: Schon am Donnerstagabend hatten etwa 150 Menschen rund um eine Straße in Berlin-Schöneberg illegal Knaller und Raketen gezündet und einen Polizeieinsatz ausgelöst. Am Freitagabend kamen dort nach Angaben einer Polizeisprecherin wieder rund 30 Menschen zusammen und warfen Böller auf die Straße, bis die Polizei anrückte. Auch uniformierte Einsatzkräfte seien mit Pyrotechnik beworfen worden. Gegen 22 Uhr habe sich die Lage beruhigt, sagte die Sprecherin.

Rund um die berüchtigte Straße richtete die Polizei eine Verbotszone für Feuerwerk ein, weil es dort früher schon Probleme gegeben hatte. Generell ist das Zünden von Pyrotechnik erst am Silvesterabend erlaubt, und zwar von 18 Uhr bis 6 Uhr am Neujahrsmorgen. In ganz Deutschland mahnen Ärzte und Krankenhäuser zur Vorsicht im Umgang mit Feuerwerkskörpern, weil die Krankenhäuser teilweise bereits überfüllt sind. Auch durch Sturmböen können am Abend zusätzliche Gefahren beim Abfeuern von Raketen entstehen. Ganz gefahrlos lassen sich WhatsApp-Sprüche zu Silvester verschicken - hier finden Sie eine Auswahl.