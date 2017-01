Silvester-Feierlichkeiten bleiben ohne größere Zwischenfälle

Hohe Sicherheitsvorkehrungen

Berlin - Deutschland hat das neue Jahr begrüßt. Auf den Feier-Meilen der Republik starteten Millionen Deutsche ins neue Jahr. Eine Bilanz.

Millionen Deutsche haben das neue Jahr begrüßt. Viele feierten auf Feier-Mailen in den großen deutschen Städten. Wegen der Vorkommnisse an Silvester des vergangenen Jahres verschärften die Behörden zuvor die Sicherheitsmaßnahmen in Köln, Berlin, München und anderen Städten - offenbar mit Erfolg.

Einzelne Belästigungen in der Hauptstadt

Mit einem Feuerwerk am Brandenburger Tor haben hunderttausende Menschen in Berlin das neue Jahr begrüßt. Die große Mehrheit der Besucher habe ausgelassen und friedlich gefeiert, erklärte der Einsatzleiter der Polizei, Andreas Sydow, nach dem Ende der Silvesterfeier im Kurzbotschaftendienst Twitter. Vereinzelt seien Frauen auf der Festmeile sexuell belästigt worden, diesen Fällen werde nachgegangen.

Rund 1500 Polizisten und 600 Ordner sorgten nach Angaben der Veranstalter auf der Partymeile für Sicherheit. Nach dem Lkw-Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt Mitte Dezember war die Festmeile zwischen dem Brandenburger Tor und der Siegessäule mit Zäunen, Betonblöcken und Fahrzeugen abgeriegelt. Besucher wurden streng kontrolliert, Feuerwerkskörper und andere gefährliche Gegenstände waren verboten. Polizisten waren auch mit Maschinengewehren im Einsatz.

Strenge Sicherheitsvorkehrungen in Köln

In Köln wurden nach den Vorfällen der letzten Silvesternacht am Samstagabend rund 650 Migranten kontrolliert, wie eine Polizeisprecherin auf Anfrage mitteilte. Im Zuge der Kontrollen am Hauptbahnhof, am Deutzer Bahnhof und in der gesamten Innenstadt wurden sechs Menschen festgenommen, 29 Menschen in Gewahrsam genommen und 30 Platzverweise erteilt. Die überprüften Personen kamen aus Nordafrika und anderen Ländern.

Die Polizei war in Köln mit einem Großaufgebot vor Ort, nachdem es im vergangenen Jahr massenhaft sexuelle Belästigungen von Frauen und Diebstähle durch zumeist nordafrikanische Täter gegeben hatte. 1500 Polizisten waren im Einsatz - mehr als zehnmal so viele wie 2015. Hinzu kamen rund 300 Bundespolizisten. Auch in Köln kommen Betonelemente und große Fahrzeuge als Sperren gegen mögliche Attentäter zum Einsatz. Zu nennenswerten Zwischenfällen kam es nach Polizeiangaben zunächst nicht. Es habe die typischen Silvestereinsätze gegeben. Für Sonntagnachmittag 15.00 Uhr kündigte die Kölner Polizei eine Pressekonferenz an.

Keine Zwischenfälle in Hamburg und Bayern

Mit lauten Böllern und bunten Raketen haben auch die Menschen in Bayern bei frostigen Temperaturen das neue Jahr begrüßt. Auf öffentlichen Plätzen und Feiern blieb es nach ersten Angaben der Polizei friedlich. Hinweise zu Übergriffen auf Frauen, wie sie im vergangenen Jahr etwa in Köln Thema waren, gab es nach ersten Erkenntnissen eines Polizeisprechers in Nürnberg dort zum Beispiel nicht. Eine Sprecherin des Tollwood-Festivals in München, wo mit mehr als 6500 Besuchern eine der größten Silvesterpartys im Freistaat stieg, sprach ebenfalls von einer guten Stimmung ohne Zwischenfälle. Wegen der Terrorgefahr und mehrerer Anschläge im vergangenen Jahr war die Polizei vielerorts verstärkt im Einsatz.

Auch in Hamburg stimmten sich Tausende Menschen unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen auf den Jahreswechsel ein. Am Abend seien an der Reeperbahn, den Landungsbrücken und am Jungfernstieg bislang keine besonderen Vorkommnisse zu verzeichnen gewesen, teilte ein Polizeisprecher mit.

