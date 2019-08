Sie galt fast zwei Wochen als vermisst: Polizei beendet Suche nach Leonie (14) - Überraschende Wende 

Die erst 14-jährige Leonie P. galt zwei Wochen als vermisst, nun tauchte das Mädchen aus Dieburg wieder auf. In dem Vermisstenfall ereignete sich eine überraschende Wende.

Update vom 21. August 2019: Überraschende Wende im Vermisstenfall Leonie! Wie die Polizei Südhessen mitteilt, konnte die 14-Jährige wohlbehalten angetroffen werden. Die junge Frau wurde am Dienstagvormittag im Rahmen der Fahndung in der Stadt Frankfurt am Main wiedererkannt. Die genauen Hintergründe ihres Verschwindens sind noch unklar.

Zuvor äußerte sich die Polizei noch beunruhigt über das Verschwinden (s.u.).

Sie wird bereits seit dem 6. August vermisst: Wo ist Leonie (14)? Polizei äußert beunruhigenden Verdacht

Ursprungsmeldung vom 14. August 2019: Dieburg - Von der erst 14-jährigen Leonie P. fehlt bereits seit acht Tagen jede Spur. Seit Dienstagmorgen, den 6. August, gilt Leonie als vermisst. Gegen 10 Uhr morgens verließ der Teenager die Jugendeinrichtung im Konviktsweg, offenbar aus freien Stücken. Warum Leonie an diesem Morgen verschwand, ist nicht klar.

Vermisste Leonie aus Dieburg: Die 14-Jährige verschwand schon einmal

Wie die Polizei nun jedoch erklärt, könnte Leonie bereits nicht mehr in Dieburg und Umgebung unterwegs sein. „Nach derzeitigen Erkenntnissen, könnte sich die 14-Jährige auch im Bereich Aschaffenburg aufhalten“, erklären ermittelnde Beamte. Demnach soll Leonie bereits im Mai ebenfalls als vermisst gegolten haben, damals jedoch eigenständig zurückgekehrt sein.

Nun veröffentlicht die Polizei Bilder von der Teenagerin, auch eine Personenbeschreibung wird herausgegeben. Darin wird die 14-Jährige als etwa 1,60 Meter groß und von kräftiger Statur beschrieben. Leonie trägt ihr braunes Haar mittellang. Welche Kleidung das Mädchen am Tag ihres Verschwindens trug, ist nicht bekannt.

Hinweise zur Vermissten nehmen die Ermittler des Kommissariats 10 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

