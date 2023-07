3 / 7

Wandern, schwimmen, Boot fahren: Das alles ist auf, im oder neben dem Fichtelsee möglich. Er ist eines der beliebtesten Ausflugsziele der Fichtelbergregion in Oberfranken. Neben einer Liegewiese und einem Kinderspielplatz gibt es Sportflächen. Ein Plus hat das Gewässer für alle Menschen, die nicht so gerne in Seen baden gehen: Hier soll es keine Fische geben. © Zoonar/Imago