Sexualstraftäter verfolgt 25-Jährige - Frau rennt vergeblich davon

In Hamburg kam es zu einem versuchten Sexualdelikt. (Symbolbild)

Eine Frau rannte in Hamburg um ihr Leben - vergebens. Ein Sexualstraftäter verfolgte die 25-Jährige. Dann kam es an einem Haus zum versuchten Sexualdelikt.

Die Polizei Hamburg sucht nach einem versuchten Sexualdelikt nach einem Mann

Der Täter folgte einer 25-jährigen Frau auf dem Heimweg vom S-Bahnhof Harburg

An einem Mehrfamilienhaus in Hamburg holte der Täter die Frau ein

Hamburg – Was eine Frau (25) in Hamburg erlebt hat, macht einfach nur sprachlos. Eine 25-jährige Frau wurde auf dem Heimweg vom S-Bahnhof Harburg von einem Mann verfolgt. Es kam zu einem versuchten Sexualdelikt. nordbuzz.de* berichtet von dem schlimmen Vorfall in Hamburg.

Die Polizei fahndet nach eigenen Angaben nach einem bislang unbekannten Mann, der in Hamburg-Harburg ein versuchtes Sexualdelikt in der Nacht zum Sonntag (23. Juni) begangen haben soll. Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm die Ermittlungen.

Versuchtes Sexualdelikt in Hamburg: Mann folgt Frau auf Heimweg

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei Hamburg begab sich die 25-jährige Frau in den frühen Morgenstunden vom S-Bahnhof Harburg zu Fuß auf den Heimweg. Schnell bemerkte sie, dass etwas nicht stimmte. Eine unbekannte Person folgte der Frau.

Als die 25-Jährige in der Eddelbüttelstraße zum Hauseingang eines Mehrfamilienhauses lief, betätigte sie dort mehrere Klingeln. Sie wollte Hilfe rufen. Doch der Mann lief ihr hinterher und holte die Frau ein.

Hamburg: Mann drückt Frau gegen Hauswand und fasst sie an

Der Täter drückte die 25-Jährige gegen die Wand des Hauses und berührte sie nach Angaben der Polizei Hamburg unsittlich. Als das Opfer sich vehement zur Wehr setzte, ließ der Angreifer plötzlich von ihr ab. Der Mann flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Eine Fahndung der Polizei mit mehreren Streifenwagen führte jedoch nicht zur Ergreifung des Tatverdächtigen in Hamburg.

Hamburg: Fahndung der Polizei mit Täterbeschreibung

Die Polizei Hamburg beschreibt den Tatverdächtigen folgendermaßen:

männlich

"südländische" Erscheinung

ca. 170 cm

kurzer Vollbart

graue Kapuzenjacke

Jeanshose

Die weiteren Ermittlungen zu dem versuchten Sexualdelikt führt die Fachdienststelle für Sexualdelikte (LKA 42).

Hamburg: Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Sexualdelikt

Die Ermittler bitten Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben oder Angaben zur Tat machen können, sich unter der Telefonnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer anderen Polizeidienststelle zu melden.

