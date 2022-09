Der Schiffsarzt: Macht RTL-Serie jetzt Florian Silbereisen und Traumschiff Konkurrenz?

Von: Susanne Kröber

RTL schickt die neue Serie „Der Schiffsarzt“ ins Rennen. Läuft Hauptdarsteller Moritz Otto jetzt „Traumschiff“-Kapitän Florian Silbereisen den Rang ab?

Kanaren – Bei RTL+ konnte man die neue Serie „Der Schiffsarzt“ bereits seit Juni streamen, jetzt sticht Moritz Otto als Dr. Eric Leonhard auch bei RTL in See. Am 20. September 2022 zeigt RTL ab 20:15 Uhr die ersten drei Folgen der Serie, die laut Otto eine Mischung aus „Crime- und klassischen Medical-Serien“ ist. Mit an Bord sind auch Anna Puck als Kapitänin Henriette Mosbach und „Let‘s Dance“-Star Ekaterina Leonova als Tänzerin Darya Petrova.

Der Schiffsarzt mit Moritz Otto als Dr. Eric Leonhard: Darum geht es in der neuen RTL-Serie

Mit „Der Schiffsarzt“ begibt sich RTL in neues Fahrwasser. Wie der ZDF-Dauerbrenner „Das Traumschiff“ spielt „Der Schiffsarzt“ auf einem Kreuzfahrtschiff, genauer gesagt wurde auf der „Mein Schiff 3“ gedreht. Die einzigen Parallelen? Schauspieler Moritz Otto – nicht zu verwechseln mit TV-Bösewicht Götz Otto – spielt den Chirurgen und Notfallmediziner Dr. Eric Leonhard. Nachdem seine hochschwangere Frau Sarah spurlos verschwindet, gerät Leonhard selbst unter Verdacht.

Der Schauspieler Moritz Otto als Schiffsarzt Doktor Eric Leonard an Bord des Kreuzfahrtschiffs „Mein Schiff 3“. © Jens Kalaene/dpa

„Er bekommt eine heiße Spur, die ihn auf ein Kreuzfahrtschiff führt“, so „Der Schiffsarzt“-Hauptdarsteller Moritz Otto im RTL-Interview. „Da checkt er dann undercover als Schiffsarzt ein und versucht sowohl das Rätsel um seine Frau zu lösen als auch den Beruf des Schiffsarztes möglichst gut durchzuführen.“ Gerade diese Mischung aus Crime- und Medical-Serie macht „Der Schiffsarzt“ in Ottos Augen auch so besonders. „Klar, es spielt auf einem Kreuzfahrtschiff, es gibt dieses Urlaubsfeeling, die schönen Bilder, aber trotzdem spürt man immer diese Suche“, betont Moritz Otto. „Man will wissen, wie geht es jetzt weiter.“

Der Schiffsarzt mit Moritz Otto: Mehr Traumschiff mit Florian Silbereisen oder Dr. Kimble auf der Flucht?

Paradiesische Urlaubsbilder à la „Das Traumschiff“ mit Florian Silbereisen, dessen Mama Helga gerade einen Schlaganfall erlitt, oder die verzweifelte Suche eines Mannes nach seiner verschwundenen Frau – die neue RTL-Serie „Der Schiffsarzt“ begibt sich auf eine Gratwanderung. „Diese Drama-Linie, die da drunterliegt, unterscheidet sich schon von anderen Medical-Serien, die man jetzt so aus dem deutschen Fernsehen kennt“, betont Moritz Otto im Interview mit RTL. Zwar gäbe es tolle Urlaubsbilder – gedreht wurde unter anderem auf den Kanaren und den Azoren – es gehe aber nicht darum, die Zuschauer „durch dieses Paradies zu unterhalten.“

Der Vergleich mit dem „Traumschiff“ nervt den „Der Schiffsarzt“-Hauptdarsteller Moritz Otto aber überhaupt nicht, schließlich zählte der Schauspieler selbst schon mal zum Cast der ZDF-Serie. In der Neujahrsfolge von „Das Traumschiff“ auf den Seychellen spielte Otto einen Bodyqguard, der sich als Stalker entpuppt. Bei „Der Schiffsarzt“ stehe das Urlaubsparadies aber eher neben der Story, so Otto. „Es gerät in den Hintergrund, man bleibt an den Menschen dran, an den Beziehungen. Es ist nicht ganz so seicht.“

Der Schiffsarzt (RTL): 1. Staffel, Folgen, Sendetermine, Fortsetzung

Bisher wurde eine Staffel von „Der Schiffsarzt“ produziert. Die 1. Staffel besteht aus sechs Folgen, die bereits seit Juni bei RTL+ gestreamt werden konnten. Am 20. September 2022 feiert „Der Schiffsarzt“ dann seine Premiere bei RTL, ab 20:15 Uhr werden die ersten drei Folgen der Staffel ausgestrahlt. Eine Woche später, am 27. September, zeigt RTL dann die (vorerst) letzten drei Folgen von „Der Schiffsarzt“. Ob es eine zweite Staffel der Serie geben wird, ist noch nicht bekannt und sicherlich auch abhängig von den Einschaltquoten.

Alle Episoden von „Der Schiffsarzt“ im Überblick:

Folge 1: Dienstag, 20. September 2022, 20:15 Uhr, RTL: „Auf der Suche“

Folge 2: Dienstag, 20. September 2022, 21:15 Uhr, RTL: „Erinnerungen“

Folge 3: Dienstag, 20. September 2022, 22:15 Uhr, RTL: „Gegen das Vergessen“

Folge 4: Dienstag, 27. September 2022, 20:15 Uhr, RTL: „Das verlorene Kind“

Folge 5: Dienstag, 27. September 2022, 21:15 Uhr, RTL: „Familienglück“

Folge 6: Dienstag, 27. September 2022, 22:15 Uhr, RTL: „Neue Erkenntnisse“

„Wehe, es gibt keine Fortsetzung!“ Fans feiern “Der Schiffsarzt“ bei Instagram und Facebook

Bei RTL+ konnte „Der Schiffsarzt“ schon seit Anfang Juni gestreamt werden, und offenbar kommen Handlung und Hauptdarsteller der neuen Serie bestens bei den Fans an. „Es braucht eine Staffel 2!!! Die Serie ist unglaublich gut“, schwärmt eine Userin bei Instagram. „Tolle Serie! Bitte mehr davon“, „Kann es kaum erwarten, wie es weitergeht“, so einige der weiteren Instagram-Kommentare.

Geradezu euphorisch fallen die Reaktionen bei Facebook aus. „Das ist das Beste, was ich in den letzten Jahren im ‚TV‘ gesehen habe! 4,5 Stunden Hochspannung mit einem genial sympathischen Team! Wehe, es gibt keine Fortsetzung!“, schwärmt ein Facebook-Nutzer. „Die Serie ist der Hammer. Sie vereint einen spannenden RTL ‚Krimi-Thriller‘ mit klassischen Elementen einer Arzt- bzw. Krankenhausserie mit der Kulisse eines Kreuzfahrtschiffes und allem, was dazugehört. Hoffentlich wird es eine 2. Staffel geben“, so der Wunsch eines andern Users. Und „Das Traumschiff“? Kann offenbar einpacken, wie dieser Social-Media-Kommentar nahelegt: „Tolle Serie. ZDF mit Traumschiff sollte vor Scham im Boden versinken.“