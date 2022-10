Herbstsend in Münster startet am 22. Oktober – Feuerwerk und Familientag geplant

Teilen

Der Send ist die größte Kirmes im Münsterland und findet normalerweise dreimal pro Jahr statt (Archivbild). © Rüdiger Wölk/Imago

Die größte Kirmes im Münsterland findet wieder vom 22. bis 30. Oktober 2022 in Münster statt.

Münster – Dreimal im Jahr ist Send – die größte Kirmes im Münsterland, die jedes Jahr bis zu einer Million Besucher aus Münster und ganz NRW anzieht. Am 22. Oktober 2022 ist es wieder so weit: Die Herbstsend startet. Aufgebaut wird wie jedes Jahr auf dem Schlossplatz in Münster – eine besonders schöne Aussicht, wenn man mit dem Riesenrad Jupiter seine Runden dreht.

24RHEIN zeigt Öffnungszeiten, Fahrgeschäfte und das Feuerwerk zur Send in Münster im Überblick.

Neben dem großen Feuerwerk Freitagabend können sich Kirmesbesucher auch auf ermäßigte Preise beim Familientag am Donnerstag freuen. (spo)