Seltenes Wetterphänomen: Stroboskopgewitter über Deutschland

Von: Katarina Amtmann

Die Unwetter sorgten im Bayerischen Wald für ein besonderes Schauspiel. Zahlreiche Blitze erhellten in einer schnellen Frequenz den Nachthimmel.

Langfurth - Auf die Hitzeperiode in Bayern folgten am Donnerstag, 22. Juni, Gewitter. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte ab dem späten Nachmittag vor Unwettern, sogar KATWARN löste zwischenzeitlich aus.

Faszinierendes Wetterleuchten: Blitze sind ein gefährliches und spektakuläres Naturphänomen. (Symbolbild) © Christian Grube/Imago

Seltenes Wetterphänomen in Bayern: Stroboskopgewitter über dem Bayerischen Wald

Nahe Langfurth im Bayerischen Wald zeigte sich am Abend dann noch ein besonderes Wetterphänomen: Ein Stroboskopgewitter - laut Vifogra in einer atemberaubenden Frequenz. Mehr als ein Blitz pro Sekunde erhellte die Landschaft im Bayerischen Wald. Entstanden sei dieses Schauspiel an der Kaltfront von Tief „Lambert“ im südlichen Niederbayern.

Stroboskopgewitter über Bayern - Seltenes Phänomen

Laut dem Portal tritt ein Stroboskopgewitter nur selten auf. Dazu seien bestimmte meteorologische Bedingungen nötig. Kaltluft muss auf Warmluft treffen, wodurch starke elektrische Ladungen entstehen.

Den Namen hat das Stroboskopgewitter vom allgemeinen Stroboskop. Dabei handelt es sich um ein Lichtblitzgerät, welches in regelmäßigen Abständen Lichtblitze abgibt. Dadurch können Bewegungen dann zum Beispiel abgehackt, verlangsamt oder unregelmäßig wirken. (kam)

