Selbst bei Einhaltung der Klimaziele: Hälfte der Gletscher bis 2100 futsch

Von: Steffen Maas

Eine internationale Studie kommt zu dem Schluss, dass bis 2100 rund die Hälfte aller Gletscher auf der Welt abschmelzen – selbst bei 1,5 Grad Erderwärmung.

Hamburg/Pittsburgh – Als hätte man in Bezug auf die Klimakrise nicht schon genug ernüchternde Nachrichten im Ohr: Laut der Titelstudie der aktuellen Ausgabe des Fachjournals „Science“ schmelzen bis zum Jahr 2100 deutlich mehr Gletscher auf der Welt, als bisher angenommen – und das auch bei Einhaltung der Klimaziele des Pariser Abkommens. Abhängig davon, wie stark die globale Temperatur in den kommenden Jahren steigt, prophezeien die Forscher das Wegschmelzen von 20 bis 50 Prozent der weltweiten Gletschermasse, der Großteil kleinerer Gletscher würde ganz verschwinden. Die Auswirkungen wären verheerend, doch schnelles Handeln kann nach wie vor viel bewirken.

Globales Gletscher-Sterben: Die meisten Gletscher würden Eisschmelze nicht überstehen

Das Schicksal von 215,547 Gletschern hat das Modell des Forscherteams unter der Leitung von David Rounce von der US-amerikanischen Carnegie-Mellon-Universität in Pittsburgh errechnet. Die ernüchternde Prognose: Diese Eismassen abseits der großen Ansammlungen in Grönland und der Antarktis könnten bis 2100 bis zu 52 Prozent an Substanz verlieren. Und selbst, wenn man das in Paris gemeinsam vereinbarte Ziel von „nur“ 1,5 Grad Celsius Erderwärmung einhalten würde, schmelzen die Gletscher laut Modellrechnung um etwa 26 Prozent. Für die meisten individuellen, kleineren Gletscher würde das das Ende bedeuten: 49 Prozent (bei 1,5 Grad Temperaturanstieg) bis 83 Prozent (bei 4 Grad Temperaturanstieg) der Eis-Formationen würden durch diese Abschmelze verschwinden.

Egal ob Modellrechnung oder handfeste Messung: Das Gletscher-Sterben auf dem Planeten ist Ergebnissen zufolge wohl nicht mehr aufzuhalten. Hier in der Schweiz misst Matthias Huss, Glaziologe und einer der Co-Autoren einer neuen Studie, die ernüchternde Zahlen liefert. © Jean-Christophe Bott/doa

Für ein Beispiel, wie die Eisschmelze einen ganzen Gletscher auslöschen kann, müssen Deutsche nicht allzu weit gucken: In Garmisch-Partenkirchen verlor im vergangenen Jahr der Südliche Schneeferner seinen Status als Gletscher – weil er nicht mehr die nötige Eisdicke und -bewegung aufwies.

Genauso wird es wohl den vier restlichen Gletschern in Deutschland ergehen, sagte Glaziologe Olaf Eisen vom Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung, der Deutschen Presse-Agentur (dpa): „Das Thema ist durch. Die wird das gleiche Schicksal ereilen.“ Wie lange sie noch durchhalten, sei von vom jährlichen Frühlings-Wetter abhängig – „aber die deutschen Gletscher werden 2050 vermutlich nicht erreichen“.

Steigende Meeresspiegel, Wasserknappheit, veränderte Biotope: Auswirkungen sind enorm

Das Gletschersterben hat jedoch einige sehr handfeste Auswirkungen auf das Leben auf diesem Planeten. Zum einen lässt die verflüssigte Masse der Eis-Giganten den Meeresspiegel steigen, wie Fabien Maussion von der Universität Innsbruck weiß: „Jeder Millimeter mehr Meeresspiegelanstieg führt zu mehr Überschwemmungen an den Küstengebieten, und die Gletscher sind eben einer der Hauptantriebe des Meeresspiegelanstiegs“, sagte Maussion, der Co-Autor der Studie ist, der dpa. Die Nordsee-Inseln Borkum und Wangerooge in Deutschland kapitulieren etwa schon jetzt vor der stetigen Aufgabe, die Sandstrände nach Sturmfluten wieder aufzubauen.

Außerdem seien die Gletscher natürliche Süßwasserspeicher. „Wenn sie weg sind, heißt es zwar nicht, dass wir kein Wasser mehr haben, aber dass das Wasser nicht mehr dann kommt, wenn es benötigt wird – nämlich in trockenen, heißen Sommermonaten“, erklärte Matthias Huss von der ETH Zürich, ebenso Co-Autor der Studie, der dpa. Wenn das Eis weg sei, sei vor allem in Dürrephasen mit Wasserknappheit zu rechnen. „Das ist ein Problem für Bewässerung, Trinkwasser, Warentransport, Fauna und Flora und so weiter“, so Huss.

Jedes Zehntelgrad zählt: Temperaturanstieg drosseln, Gletscher retten

Der Menschheit stehen also noch mehr Probleme bevor. Denn die zentrale Erkenntnis der neuen Studie – dass das Gletscherschmelzen direkt an die steigende Lufttemperatur gekoppelt ist – wirken noch düsterer mit der UN-Klimakonferenz von 2021 im Kopf. Dort wurde festgestellt, dass beim aktuellen Stand die globale Temperatur bis 2100 um 2,7 Grad ansteigen wird. Weit weg vom 1,5-Grad-Ziel also.

Doch Co-Autor Huss denkt da lieber in die andere, optimistische Richtung. Denn schnelle und umfassende Klimaschutz-Maßnahmen – und damit eine Verringerung der Erderwärmung – könnten mittelfristig für Abhilfe sorgen: „Auch wenn wir die Gletscher nicht so retten können, wie sie aktuell aussehen, bewirkt jedes Zehntelgrad eingesparter Erwärmung einen geringeren Rückgang und damit auch geringere negative Auswirkungen.“

Die Schlüsselwörter sind laut Fabien Maussion dabei „schnell“ und „umfassend“: „Wir brauchen einen kompletten Wechselkurs, was unsere Emissionen angeht. Wir müssen die globalen Emissionen wirklich deutlich stärker reduzieren“, unterstrich der Wissenschaftler. (Mit Material der dpa)