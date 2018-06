Schwerkranke Mutter baut Cannabis an! Wie heftig die Polizei darauf reagiert, ist unfassbar.

Um ihre lebensgefährliche Epilepsie unter Kontrolle zu halten, inhaliert Magda Sebelka Cannabis auf Privatrezept. Weil sie die 3000 Euro Kosten pro Monat nicht zahlen kann, baut sie selbst an – die Polizei sieht das nicht gerne.

Offenbach – Magda Sebelkas Blick wandert unruhig im Raum umher. Seit die Polizisten in schwarzer Kampfmontur morgens um sieben Uhr ihre Wohnungstür eingeschlagen haben, ist für die junge Frau nichts mehr, wie es war. Extratipp.com* berichtet exklusiv über die bewegende und packende Geschichte.

Schwerkranke Mutter baut Cannabis an - Das Verhalten der Polizei ist unfassbar

„Die haben uns hier behandelt, als ob wir Terroristen wären. Dabei habe ich nur ein bisschen Gras angebaut, damit ich über die Runden komme“, sagt Sebelka. Über die Runden kommen meint die Frau wörtlich. Denn sieleidet gleich unter mehreren schweren Krankheiten: Starkes Asthma, Epilepsie und Erwachsenen-ADHS. Sie hat eine Odyssee von Arzt zu Arzt, von Klinik zu Klinik hinter sich. „Aber das Einzige, das wirksam hilft und keine Nebenwirkungen hat, ist Cannabis.“ Bis zu vier Gramm täglich muss sie zu sich nehmen, um die Krankheiten in Schach zu halten. Ihr Arzt Manfred van Treek bestätigt das: „Für Frau Sebelka ist die Einnahme von Cannabis lebenswichtig. Nur so hat sie ihre epileptischen Anfälle und ihr Asthma im Griff.“

Magda Sebelka veröffentlicht ihre Zucht auf Facebook

Van Treek ist es auch, der Sebelka Cannabis als Medikament verschreibt. Auf Privatrezept, denn viele Kassen weigern sich, die hohen Kosten zu übernehmen. 3000 Euro kommen bei Sebelka zusammen, wenn sie ihr Cannabis aus der Apotheke holt. „Das konnte ich mir nicht leisten, also habe ich für meinen eigenen Bedarf selbst angebaut“, sagt Sebelka. „Zumal quasi alle Schwerkranken bei einem möglichen Verfahren straffrei ausgehen. Dieses Risiko war ich bereit einzugehen.“ Und weil sie für die Legalisierung von Cannabis kämpfen will, veröffentlicht sie ihr Zuchtvorhaben sogar im Netz und erklärt auch ihre Erkrankung.

Staatsanwaltschaft und Polizei scheinen zu wissen, dass sie bei einer kranken Frau nur wenig Chancen haben. Stattdessen konzentrieren sich die Ordnungskräfte plötzlich auch auf ihren Lebensgefährten und den Vater ihres Kindes, Heiko Hartnagel. Auch wenn das Cannabis ganz offensichtlich für Sebelkas Therapie angebaut wurde, die Staatsanwaltschaft wirft Hartnagel nun laut seiner Aussage vor, für sich selbst angebaut zu haben. „Die haben mich sogar drei Wochen in Untersuchungshaft gesteckt“, sagt Hartnagel. Dann habe ein Richter den Fall geprüft und ihn sofort wieder entlassen, obwohl die zuständige Staatsanwältin dagegen gewesen sei.

Beamten verschaffen sich mit Gewalt Zutritt zu Wohnung

Dabei beteuert Hartnagel von Anfang an, dass die Pflanzen nur zum Eigenbedarf seiner schwerkranken Lebensgefährtin gedacht sind. Die Situation gipfelt in dem Wohnungssturm am 16. Mai. Die Beamten verschaffen sich mit Gewalt Zutritt zur Wohnung, weil die Staatsanwaltschaft eine Haarprobe von Hartnagel will. Der versteht die Welt nicht mehr. „Ich war doch drei Wochen im Gefängnis. Da hätten sie mir die doch entnehmen können. Stattdessen schlagen die frühmorgens unsere Wohnungstür ein und schocken meine kranke Frau und unser Kind.“

So äußert sich der Oberstaatsanwalt

Christian Reinartz

