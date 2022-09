„Schweren Herzens“: Weihnachtsshow mit Helene Fischer erneut abgesagt

Von: Susanne Kröber

Die Hoffnungen der Fans auf ein Comeback der „Helene Fischer Show“ an Weihnachten 2022 wurden enttäuscht. Das ZDF lässt die Sendung das dritte Jahr in Folge ausfallen.

Düsseldorf – Für viele Zuschauer zählt die „Helene Fischer Show“ am ersten Weihnachtsfeiertag um 20:15 Uhr schon genauso zur Tradition wie die x-te Wiederholung von „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“. Aber auch 2022 müssen sich Fans der Schlagersängerin für den ersten Weihnachtsfeiertag ein Alternativprogramm überlegen, denn das ZDF hat jetzt bestätigt, dass die beliebte Fernsehsendung mit Helene Fischer zum dritten Mal ausfallen wird.

Die Helene Fischer Show 2022: Trotz toller Quoten aus dem Programm gestrichen

2011 wurde die erste Ausgabe der „Helene Fischer Show“ ausgestrahlt, damals lief die Sendung noch in der ARD. Seit 2013 überträgt das ZDF die Show, bei der Helene Fischer durch den Abend führt und gemeinsam mit Stars wie Peter Maffay, David Garrett, Roland Kaiser, Mark Forster oder Lena Meyer-Landrut auftritt. Die Quoten stiegen kontinuierlich an, den besten Wert verzeichnete die Ausgabe vom 25. Dezember 2014, mehr als 6,5 Millionen schalteten ein.

Bei ihrem Auftritt vor 130.000 Fans in München zeigte sich Helene Fischer ungewohnt emotional. Jetzt dürften bei dem ein oder anderen Fan die Tränen kullern, denn die „Helene Fischer Show“ entfällt auch 2022. © IMAGO/Bildagentur Monn

Auch die letzte „Helene Fischer Show“, die am 25. Dezember 2019 ausgestrahlt wurde, knackte fast die 6-Millionen-Marke, ein Marktanteil von über 20 Prozent dürfte bei den Verantwortlichen für Begeisterung gesorgt haben. Aber dann kam Corona. 2020 wurde lediglich eine Best-of-Ausgabe der bisherigen neun Shows gesendet, 2021 mussten Fans von Helene Fischer dann komplett auf die Weihnachtsshow verzichten. Allerdings wurde Ende 2021 auch Helene Fischers Tochter Nala geboren, die massive Veränderungen ins Leben der Schlagersängerin gebracht hat.

Die Helene Fischer Show fällt auch 2022 aus: „Zu viele Unwägbarkeiten“

Dabei ist Helene Fischer nach der Geburt ihrer Tochter, um deren Name lange ein Geheimnis gemacht wurde, wieder in Topform. Am 20. August 2022 feierte die Schlagersängerin ihr sensationelles Comeback mit dem größten Konzert ihres Lebens. Vor unglaublichen 130.000 Fans trat Helene Fischer im strömenden Regen auf dem Münchner Messegelände auf – und machte dort ihrem Lebensgefährten Thomas Seitel eine romantische Liebeserklärung. Umso größer war die Vorfreude unter den Helene-Fischer-Fans auf die Weihnachtsshow.

Doch jetzt steht fest: Es wird auch 2022, trotz aktuell weniger strengen Corona-Regeln im Herbst, keine „Helene Fischer Show“ am ersten Weihnachtsfeiertag geben. Das bestätigte eine Sprecherin des ZDF gegenüber dem Onlinemagazin DWDL: „Die Planung und Umsetzung der ‚Helene Fischer Show‘ als eine der größten und aufwändigsten Hallenproduktionen im deutschen TV ist auch in diesem Winter mit zu vielen Unwägbarkeiten und produktionellen Herausforderungen verbunden. Gemeinsam mit Helene Fischer und ihrem Team haben wir uns deshalb schweren Herzens entschieden, die Show auch 2022 auszusetzen.“

Helene Fischer Show fällt aus – Konzert-Mitschnitt und Schlagerboom als Trostpflaster?

Auf die „Helene Fischer Show“ müssen die Fans also 2022 erneut verzichten, dafür könnte es für alle Anhänger der Schlagersängerin ein goldener Oktober werden. Am 1. Oktober zeigt das ZDF um 21:45 Uhr den Konzertfilm „Helene Fischer – Wenn alles durchdreht“ mit den Highlights von Helene Fischers Auftritt in München vor 130.000 Besuchern.

Außerdem wird Helene Fischer als heiße Kandidatin für den Schlagerboom 2022 gehandelt, der laut Medienberichten am 22. Oktober 2022 in der Dortmunder Westfalenhalle stattfindet und live im Ersten gezeigt wird. Moderiert wird die Show von Helene Fischers Ex-Freund Florian Silbereisen, dessen Mama Helga gerade einen Schlaganfall erlitt. Offiziell bestätigt wurde Fischers Teilnahme am Schlagerboom 2022 bisher allerdings noch nicht.