Vorfall auf umstrittener Demo: ZDF macht sich über bittere Panne von Alice Schwarzer lustig

Von: Maximilian Kettenbach

Sorgte für mächtig Lacher in der ZDF-“heute show“: Sahra Wagenknecht hilft Alice Schwarzer mit dem Mikrofon. © Screenshot ZDF

Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer sorgen für Aufsehen. Ein Manifest, dann eine Demo - und alles für den Frieden im Russland-Ukraine-Krieg? Das will die „heute show“ nicht so stehenlassen.

München/Berlin - Sie verkauften es als Aufstand für den Frieden und wollten die Botschaft „Diplomatie statt Waffenlieferungen“ vermitteln. Am Ende wurde die Demonstration am 25. Februar vor dem Brandenburger Tor auch von der rechten Szene begleitet und nicht zuletzt deshalb von vielen Seiten angeprangert. Begonnen mit ihrem „Manifest für Frieden“ haben Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer in den vergangenen Wochen für ganz schön viel Wirbel gesorgt.

Die Politikerin und die bekannte Feministin fordern darin ein Ende der Waffenlieferungen und sofortige Verhandlungen mit Russland-Diktator Wladimir Putin im Ukraine-Krieg. Über 700.000 Menschen haben das Manifest bereits unterzeichnet.

Die Demonstration ist zwar schon eine Woche her, doch für die ZDF-„heute show“ war der Freitag (3.3.) noch einmal der richtige Zeitpunkt, die Forderungen der beiden Hauptprotagonistinnen inhaltlich zu filetieren. Moderator prangert in der Sendung unter anderem an, dass ihm im Manifest die Empathie mit den Ukrainern fehle. Die eigene Sorge stehe über dem Willen der Ukraine. Damit ist er nicht allein.

Für Lacher sorgten dann aber die Einspieler dreier Technikprobleme während Schwarzers Rede und insbesondere der Moment, als sie neben Wagenknecht das Mikrofon falsch herum hielt. „Eine 80-jährige Feministin mit Technikproblemen“, kommentiert Welke trocken. „Ah, danke Sahra“, sagte Schwarzer, als Wagenknecht sie darauf hinwies.

Wagenknecht polarisiert weiter: Linke droht sich zu spalten

Schwarzer und Wagenknecht polarisieren mit ihren Forderungen unterdessen weiter. Am vergangenen Montag relativierte die Linkspolitikerin Vergewaltigungen im Ukraine-Krieg, am Ende der Woche verkündete sie, nicht mehr für die Linke kandidieren zu wollen. Für die Partei ein Drahtseilakt. Die Linke droht sich zu spalten.

Linken-Chefin Janine Wissler kritisierte am Samstag Erwägungen, eine neue Partei zu gründen. Die Vizevorsitzende Katina Schubert warf Wagenknecht vor, diese arbeite „schon lange auf eigene Rechnung“ und gegen die Partei. Das konterte Wagenknechts Anhänger Alexander Ulrich scharf. „Das jahrelange Mobbing der jeweiligen Parteiführung gegen die populärste Politikerin in den eigenen Reihen hat nun Konsequenzen“, erklärte der Bundestagsabgeordnete. „Ich kann nachvollziehen, warum Sahra Wagenknecht nicht mehr bereit ist, für diese Linke zu kandidieren.“