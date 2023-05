Gefahr durch Schwarzblaue Ölkäfer in NRW: „Ein Gegengift gibt es nicht“

Giftexperte gibt Tipps

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Marvin K. Hoffmann schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

In NRW kommt es vermehrt zu Meldungen von Schwarzblauen Ölkäfern. Die kleinen Krabbeltiere sind giftig und können schmerzhafte Blasen verursachen. Ein Giftexperte hat Tipps.

Hamm – Der Ölkäfer ist weltweit mit mehr als 2.500 Arten verbreitet; davon mehr als 200 Arten in Europa, mehr als 30 auch in Mitteleuropa. Eine Unterart der giftigen Tierchen, der Schwarzblaue Ölkäfer, macht sich auch in Nordrhein-Westfalen breit. So hat unter anderem der Kreis Höxter bei Bielefeld erste Sichtungen der Tiere gemeldet, anderswo könnte sich das kleine Krabbeltier ebenfalls aufhalten. So weit, so gut – wäre da nicht diese eine Sache: Ölkäfer sind giftig für den Menschen und können schmerzhafte Blasen auf der Haut hinterlassen. Angst muss man dennoch keine haben.

Ölkäfer sondern Stoffe ab, die für den Menschen giftig sind

„Treten Ölkäfer in sehr großen Massen in bewohnten Gebieten auf, kann es zu einer großen Anzahl von Hautverletzungen beim Zerschlagen der Käfer auf menschlicher Haut kommen“, erklärt der Internist Markus Litt-Lampe von der Giftinformationszentrale Bonn auf Nachfrage von wa.de. Die in der Blut-Lymph-Flüssigkeit (Hämolymphe) der Ölkäfern enthaltenen Gifte Cantharidin und Pederin sind dafür verantwortlich.

„Diese Gifte“, sagt Giftexperte Litt-Lampe, „bewirken beim Zerquetschen oder Zerschlagen der Käfer auf der Haut einen Ausschlag mit Blasenbildung.“ Diese flüssigkeitsgefüllten Blasen haben eine schlechte Heilungstendenz. Denn: „Ein Gegengift gibt es nicht.“

Der erfahrene Arzt warnt aber vor einer allzu großen Panikmache. „Landet ein Ölkäfer beziehungsweise der Schwarzblaue Ölkäfer auf der Haut eines Menschen: Ruhe bewahren und den Käfer etwa mit einem Blatt vorsichtig entfernen“, sagt Litt-Lampe. Selbst im Falle einer Hautreizung ist noch nicht alles verloren – auch ohne Gegengift.

Gift der Ölkäfer kann schlimme Schmerzen verursachen: Obacht bei Augenkontakt

„Sollte der Käfer schon gifthaltige Hämolymphe ausgeschwitzt haben, sollte man diese gründlich mit Wasser abspülen. Insofern dies schnell geschieht, kann die Hautstelle vom Betroffenen wahrscheinlich zunächst selbst beobachtet werden“, meint Litt-Lampe. Oft ist es dann gar nicht nötig, einen Arzt beziehungsweise Giftexperten zu kontaktieren. Anders sieht es bei Augenkontakt aus:

Betroffenes Auge bzw. beide Augen mit Wasser gründlich spülen.

Mindestens 15 Minuten lang, Lider dabei geöffnet halten.

Eines der deutschen Giftinformationszentren kontaktieren und den Fall schildern.

Ärztliche Beratung abwarten und weiteres Vorgehen besprechen.

Litt-Lampe betont: Eine Gefahr für das Leben sei selten vorhanden. „Eine tödliche Vergiftung von Menschen durch Verschlucken von Ölkäfern ist in freier Natur sehr, sehr unwahrscheinlich. Hierzu müsste ein Mensch schon eine stattliche Anzahl Käfer schlucken. Von den in den Käfern enthaltenen Giften werden nur circa 27 Prozent aus dem Darm in das Blut aufgenommen“, sagt er.

Bislang seien auch erst recht wenige Beratungsfälle aufgetreten, die den Schwarzblauen Ölkäfer betreffen würden. „In unserer Dokumentationsdatenbank mit mehr als einer Million Beratungsfällen findet sich der Ölkäfer erstmalig im April 2021. Bis heute gibt es insgesamt nur sieben Beratungsfälle, bei sechs davon fanden sich lokal Rötungen und/oder Blasenbildung an der Haut“, erklärt Litt-Lampe.

Er ergänzt: „Außerhalb Europas, in Saudi Arabien und den USA, sind Vergiftungen von Säuglingen und Kleinkindern als Einzelfälle beschrieben.“ Diese hatten einzelne Käfer, die in NRW aufgrund des Insektensterbens immer weniger werden, verschluckt. „Die Vergiftungen wurden überlebt“, sagt er.

Wer einen Schwarzblauen Ölkäfer sieht, wird also nicht gleich tot umfallen. Vorsicht ist trotzdem geboten – die Schmerzen, die das Gift verursacht, möchte wohl niemand haben.

Rubriklistenbild: © Frank Hammerschmidt/dpa/Archivbild