Übernachtung mit Freunden endet fürchterlich: 9-Jährige von Einbrecher in Wohnwagen missbraucht

Mann steigt in Camping-Mobil ein

Die Polizei konnte den Verdächtigen festnehmen, der eine 9-Jährige missbraucht haben soll.

Eine widerliche Tat ereignete sich in der Nacht zum Sonntag in Nordrhein-Westfalen. Ein Mann missbrauchte ein Mädchen, das zusammen mit anderen Kindern in einem Wohnwagen schlief.