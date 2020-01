Junge (3) stirbt bei Kindergarten-Ausflug: Furchtbarer Verdacht schockiert - Polizei nennt Todesursache

Er war auf einmal weg

+ © dpa / Christoph Schmidt Ein dreijähriger Junge ist vermutlich in der Rems ertrunken. © dpa / Christoph Schmidt

Ein Unglück ereignete sich am Montag in Schwäbisch Gmünd. Ein drei Jahre alter Junge fiel bei einem Kindergarten-Ausflug in den Fluss - mit tragischen Folgen.