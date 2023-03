Weiteres Opfer (12) in Heide: Mädchen mit Mord bedroht und dann verprügelt – Vater verzweifelt an Schule

Von: Marcus Giebel

Blutiger Angriff wegen verschmähter Liebe? In Heide soll ein Mädchen eine Zwölfjährige verprügelt haben. © imago/Symbolbild

Heide in Schleswig-Holstein kommt aus den negativen Schlagzeilen nicht raus. Nun schildert ein Vater, wie seine Tochter von einer Mitschülerin verprügelt wurde. Zuvor bekam sie eine Morddrohung.

München – Dieser Vorfall lässt einen nur kopfschüttelnd zurück. Denn die Vorwürfe sind unfassbar. Die Bild berichtet von einer weiteren Gewalttat unter Jugendlichen in Heide in Schleswig-Holstein. Der Ort erlangte gerade erst bundesweit traurige Berühmtheit, als ein Video auftauchte, das eine Mädchen-Gruppe dabei zeigt, wie deren Mitglieder eine 13-Jährige quälen.

Nun kommt in dem Bericht des Boulevardblattes ein 56-jähriger Vater zu Wort, der sich demnach sogar an den Mobbing-Experten Carsten Stahl gewandt hat. Dabei geht es um seine zwölfjährige Tochter, die offenbar von einem Jungen umgarnt wird, dessen Zuneigung jedoch ablehnt. Deshalb soll sie am 12. Januar per WhatsApp eine Morddrohung von ihm bekommen haben.

Ein Screenshot eines Chats zeigt die Nachricht: „Ich töte dich morgen.“ Wie der Vater des Mädchens demnach weiter berichtet, bekam er am Morgen nach dieser Drohung um 7.45 Uhr einen Anruf aus der Schule. Dabei sei ihm mitgeteilt worden, dass seine Tochter verprügelt worden sei und er sie abholen solle.

Jugendgewalt in Heide: Vater schildert Angriff einer Schülerin auf seine zwölfjährige Tochter

„Meine Tochter hatte von einer Mitschülerin mit der Faust eine Rechts-Links-Kombination bekommen und lag sofort blutend am Boden“, schildert der Mann den Vorfall. Doch das war noch nicht alles: „Zuvor hatte ihr das Mädchen noch an den Haaren gezogen.“ Die Vermutung: Aufgrund der verschmähten Liebe könnte der Junge das andere Mädchen aufgehetzt und womöglich sogar zu der Gewalttat gegen die Zwölfjährige ermutigt haben.

Der Vater ging mit seiner Tochter nach der Attacke zu einer Kieferorthopädin, da die Jugendliche erst kürzlich eine feste Zahnspange bekommen hatte. Bei einem MRT stellte sich demnach heraus: Der Kiefer war geprellt.

Was den 56-Jährigen besonders fassungslos macht: Trotz des Zwischenfalls, der an einem Freitag passierte, saßen die Angreiferin und seine in Mitleidenschaft gezogene Tochter bereits am Montag – also am nächsten Schultag – wieder in der Klasse. „In der Schule ist offenbar nichts passiert“, schimpft der verständlicherweise aufgebrachte Mann: „Alles wird verdreht! Die Opfer müssen bei uns die Schule wechseln, die Täter dürfen bleiben.“

Schülerin in Heide verprügelt: Ein Platz in der Stadt wurde bereits zum „gefährlichen Ort“ erklärt

Alarmierend sind auch die Worte, die Heides Bürgermeister Oliver Schmidt-Gutzat gegenüber dem NDR Schleswig-Holstein fand – als Reaktion insbesondere auf das zu Beginn erwähnte Video: „Die Stadt Heide hat ganz klar – spätestens seit vergangenem Jahr – ein Problem mit Jugendgewalt und auch Jugendkriminalität.“ Wegen sich häufender Straftaten von Jugendlichen und jungen Erwachsenen – unter anderem Raub, Bedrohungen und Körperverletzungen – war ein Platz samt seiner Nebenstraßen zu einem „gefährlichen Ort“ erklärt worden.

Dies hatte Verbote, Kontrollen und Gespräche zur Folge, zudem wurden zwischenzeitlich Überwachungskameras installiert, die der SPD-Politiker nun gerne wieder anschalten würde. Damals zeigte sich, dass die Jüngeren besser wahrgenommen werden wollten und mehr Plätze für Treffpunkte forderten. Seither schien sich die Situation zu bessern, die Entwicklung in die richtige Richtung zu gehen. Nun aber appelliert Schmidt-Gutzat an die Bürger: „Ich bitte dann auch darum, alles zur Anzeige zu bringen, was man sieht, und nicht wegzugucken und auch sich nicht einschüchtern zu lassen.“

An diesem Freitag soll eine Runde aller weiterführenden Schulen der 20.000-Einwohner-Stadt im Kreis Dithmarschen über Konsequenzen aus den jüngsten Geschehnissen und „die Konsequenzen daraus, aber auch über das Gewalt-Thema insgesamt in Heide“ sprechen. Dazu rief die zuständige Schulrätin auf. Am Tag darauf will die Bikervereinigung „Bike SH“ auf dem Südermarkt – dem einstmals „gefährlichen Ort“ – eine Mahnwache abhalten. Es soll ein Zeichen gegen Jugendgewalt gesetzt werden. (mg)