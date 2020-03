Schulausfall wegen Coronavirus: Diese Orte in Niedersachsen sind betroffen 

Das Coronavirus führt zu immer mehr Einschränkungen im öffentlichen Leben. Auch Schulen in Niedersachsen sind bereits geschlossen. Nun droht die Schließung aller Schulen, diese Entscheidung liegt bei den Kultusministern der Länder in Berlin.

Schulen in Niedersachsen bleiben wegen des Coronavirus geschlossen

Hannover - Die Landesregierung in Niedersachsen hat bis Donnerstagnachmittag nach Informationen der Deutschen Presseagentur noch keine endgültige Entscheidung über flächendeckende Schulschließungen wegen des Coronavirus getroffen. Für Medienberichte, nach denen die Schulen landesweit von Montag an für zunächst zwei Wochen geschlossen werden sollen, gab es am Donnerstagnachmittag zunächst keine Bestätigung. Experten warnten unterdessen vor Schulausfällen für alle Schüler in Deutschland, berichtet merkur.de*.

Eine Schulschließung wegen des Coronavirus bis Ende März würde bedeuten, dass die Schüler vier Wochen am Stück zu Hause bleiben würden und erst nach den Osterferien Mitte April wieder zur Schule gehen könnten. Erste Kommunen und Schulträger haben bereits Schließungen und Schulausfälle angeordnet.

Das Coronavirus Sars-CoV-2 beeinträchtigt in Niedersachsen neben den Schulen auch andere Bereiche des Alltags. Die Fallzahlen steigen, Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern wurden landesweit verboten, berichtet kreiszeitung.de*.

Übersicht zu Schulausfälle wegen des Coronavirus

Diepholz : In Stuhr fällt der Unterricht an der Grundschule Moordeich bis zum 13. März aus, in Weyhe bleibt die Ludwig Fresenius Schule ebenfalls bis zum 13. März geschlossen

: In Stuhr fällt der Unterricht an der Grundschule Moordeich bis zum 13. März aus, in Weyhe bleibt die Ludwig Fresenius Schule ebenfalls bis zum 13. März geschlossen Erichshagen : Der Unterricht an der Grundschule am Bach fällt voraussichtlich bis zum 26. März aus

: Der Unterricht an der Grundschule am Bach fällt voraussichtlich bis zum 26. März aus Husum : Die Grundschule Husum bleibt voraussichtlich bis zum 26. März geschlossen



: Die Grundschule Husum bleibt voraussichtlich bis zum 26. März geschlossen Isernhagen : Vom 13. bis zum 16. März bleiben Gymnasium und IGS am Hellwege in Altwarmbüchen , die Grundschule auf dem Windmühlenberge und die benachbarte Kindertagesstätte Kunterbunt geschlossen

: Vom 13. bis zum 16. März bleiben Gymnasium und IGS am Hellwege in , die Grundschule auf dem Windmühlenberge und die benachbarte Kindertagesstätte Kunterbunt geschlossen Nienburg /Weser: Das Marion-Dönhoff-Gymnasium bleibt voraussichtlich bis zum 26. März geschlossen

/Weser: Das Marion-Dönhoff-Gymnasium bleibt voraussichtlich bis zum 26. März geschlossen Schwarmstedt: Die KGS Wilhelm-Röpke-Schule bleibt bis zum 13. März geschlossen

*kreiszeitung.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks