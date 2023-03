Schüsse in BaWü: Lokalpolitiker durchs Fenster getroffen und schwer verletzt

Von: Victoria Krumbeck

Am Wochenende wird auf einen FDP-Lokalpolitiker im Landkreis Göppingen geschossen. Die Polizei ermittelt und prüft einen Zusammenhang mit anderen Taten.

Hattenhofen – Die Geschichte klingt wie in einem Krimi. Ein Mann wird am frühen Sonntagmorgen (19. März) in seiner Wohnung durch das Fenster angeschossen. Bei dem Opfer soll es sich um den FDP-Lokalpolitiker Georg Gallus handeln, wie die Südwest Presse und nachfolgend auch andere Medien berichten. Der 65-jährige Mann wurde bereits operiert, Lebensgefahr bestehe nicht. Die Polizei ermittelt und geht der Frage nach, ob die Tat in einem Zusammenhang mit weiteren Schüssen besteht.

Stadt Hattenhofen Bundesland Baden-Württemberg Regierungsbezirk Stuttgart Landkreis Göppingen Einwohner 2.960 (stand 31.12.2021)

FDP-Lokalpolitiker durch Schüsse schwer verletzt: „Zutiefst betroffen und schockiert“

Gegen vier Uhr morgens wurde die Polizei alarmiert. Ein Zeuge berichtete, dass eine Person aus Hattenhofen im Landkreis Göppingen angeschossen wurde. Das geht aus einer Meldung der Polizei und Staatsanwaltschaft Ulm hervor. Der unbekannte Täter soll die Schüsse durch das Fenster abgeben haben. Der FDP-Politiker wurde dadurch schwer verletzt. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und bildetet eine Sonderkommission.

Göppingens Landrat Edgar Wolff zeigte sich in einem Schreiben an die Mitglieder des Kreisrats, dass der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, „zutiefst betroffen und schockiert über diese Gewalttat“. FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke sagte in einer ersten Stellungnahme zu den Schüssen: „Ich bin entsetzt über die schrecklichen Nachrichten.“ Seine Gedanken seien jetzt bei dem Schuss-Opfer und seiner Familie.

Ein Flatterband hängt an einem Holzverschlag. In der Nacht zu Sonntag fielen in Hattenhofen Schüsse. © Julian Rettig/dpa

Schüsse im Landkreis Göppingen: Polizei untersucht Zusammenhang mit anderen Fällen

Zeugen, die der Polizei Hinweise zu dem Vorfall in Hattenhofen geben können, sind gebeten, sich unter der 07161 63-2360 oder 0731 1880 bei der Polizei zu melden. Die Hintergründe der Tat sind noch ungeklärt. In den vergangenen Monaten kam es bereits zu mehreren solcher Taten. So ermittelt eine Sonderkommission derzeit auch nach den Schüssen auf einen Mann in Stuttgart. Er war am späteren Freitagabend vor einem Restaurant im Stadtbezirk Zuffenhausen von Unbekannten angeschossen und dabei schwer verletzt worden.

Die Schüsse erinnern an ähnliche Vorfälle in der Region wie in Plochingen (Kreis Esslingen) und Eislingen (Kreis Göppingen). Dort waren einzelne Menschen von Unbekannten angeschossen und schwer verletzt worden. (vk mit dpa)

In der baden-württembergischen Stadt Albstadt fanden Polizisten im Dezember 2022 eine Frauenleiche. Ein 52 Jahre alter Tatverdächtiger wurde dem Ermittlunsgrichter vorgeführt.