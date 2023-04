Lotto-Millionär Chico räumt schon wieder ab – und plant den nächsten Coup

Von: Yannick Hanke

Teilen

„Bin mir ganz sicher, dass ich noch einmal den Hauptgewinn abräumen werde“: Lotto-Millionär Chico aus Dortmund plant schon den nächsten Coup. © Rolf Vennenbernd/dpa/imago/Montage

Für Lotto-Millionär Chico hält die Glückssträhne weiter an. Der Dortmunder konnte erneut beim Glücksspiel gewinnen. Das soll längst nicht das Ende sein.

Dortmund – Für viele Menschen ist es schon das höchste der Gefühle, nur einmal eine möglichst große Summe im Lotto zu gewinnen. Aber dreimal in einem halben Jahr beim Glücksspiel absahnen? Kaum vorstellbar. Für Chico aus Dortmund ist das aber die Realität. Der Lotto-Millionär hat seinen persönlichen Hattrick erzielt und schon wieder gewonnen. Damit gibt sich der 42-Jährige jedoch längst nicht zufrieden – und peilt bereits den nächsten Jackpot an. Doch der Reihe nach.

Hattrick für Chico: Lotto-Millionär gewinnt zum dritten Mal beim Glücksspiel – dank seines Freundes

Im September 2022 machte die Meldung die große Runde: Kürsat Yildirim aus Dortmund, Spitzname Chico, konnte 9,9 Millionen Euro im Lotto gewinnen. Nur sechs Wochen später gab es dann noch einmal fünf Richtige und damit einen Gewinn in Höhe von 1.700 Euro für den ehemaligen Kranführer. Mitte März 2023 bekam Chico dann einen Lottoschein von seinem Freund Apo S. geschenkt – und räumte zum dritten Mal ab.

Dieses Mal waren dem Dortmunder 2.684,90 Euro vergönnt, berichtet bild.de. Die beiden würden sich seit über 30 Jahren kennen, sie wären zusammen zur Schule gegangen. „Seitdem haben wir uns nie aus den Augen verloren“, so Apo S. gegenüber bild.de. Mitte März hätte Chico seinen Freund aus Lünen abgeholt. Als es zur Tankstelle ging, hätte Chicos Kumpel dort die Rechnung zahlen wollen. Der Lotto-Millionär hätte jedoch abgelehnt. Daraufhin kam es zum Kauf von zwei Lottoscheinen, „Chico durfte sich einen aussuchen“, so Apo S. Bei der Ziehung am 18. März konnte sich der Lotto-Millionär dann erneut über fünf Richtige freuen.

Lotto-Millionär mit System: Wie sich Chico nicht nur auf sein Glück verlässt – er träumt vom nächsten Hauptgewinn

Damit hat die „Lotto-Karriere“ von Chico mit all ihren Millionen aber noch längst nicht ihr Ende gefunden. Denn der Dortmunder will auf jeden Fall weiterspielen. Er würde den Nervenkitzel lieben, könne mit dem Spielen aber auch mal ein paar Wochen aussetzen. Dem Glück würde der Lotto-Millionär dabei auf die Sprünge helfen:

Ich spiele nur Vollsystem-Scheine, da kann man mehr Zahlen ankreuzen, zahle aber auch mehr. Der Schein, den ich heute abgegeben habe, hat mich 1700 Euro gekostet...

Seinen nunmehr dritten Gewinn im Lotto wollte Chico aber nicht für sich behalten. Den Gewinn hätte er Freund Apo S. überlassen – und zwar für die Sparbücher von dessen Kindern. Chicos Freund wolle sich aber revanchieren und den Ruhrpott-Glückspilz zu einem noblen Italiener einladen, heißt es von bild.de. Dort könnte Chico seinem Kumpanen aus Kindheitstagen auch von seinen neuesten Plänen erzählen.

Großer Gewinn, großes Herz: Lotto-Millionär Chico unterstützt Erdbeben-Opfer

Zuletzt hatte Chico seinen Gewinn für karitative Zwecke eingesetzt, viel für Obdachlose und Bedürftige gespendet. Unterstützung erhielten zudem die Opfer des Erdbebens in der Türkei. Wie der Lotto-Millionär bild.de verraten hätte, sei er erst im Februar in Afrika gewesen, um dort Hilfsprojekte zu unterstützen. Weitere Aktionen seien geplant.

Wie Chico diese finanziell angehen könnte, weiß er auch schon. Darauf angesprochen, wie lange er noch Lotto spielen wollte, verriet der Dortmunder Folgendes: „Ich habe nicht vor, damit aufzuhören. Und ich bin mir ganz sicher, dass ich noch einmal den Hauptgewinn abräumen werde ...“. Nicht auszuschließen bei der Glückssträhne, die den Dortmunder seit September 2022 begleitet.