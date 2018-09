Vom Schokoriegel zum ersten Date - Ist das die Lovestory des Jahres?

Lovestory mit Happy End? Eine Studentin aus dem westfälischen Münster begegnet bei ihren regelmäßigen Besuchen in der Bibliothek immer wieder einem jungen Mann. Doch eigentlich sie ist zu schüchtern, um ihn anzusprechen – bis jetzt.

Münster – Was tun, wenn man den potenziellen Traummann vor der Nase hat, doch sich nicht traut, ihn anzusprechen? Die Antwort: Einen Zettel schreiben. Oder ist das etwa doch nicht angemessen?

Eine Studentin aus Münster bat in der Online-Community Jodel um Rat. In der Bibliothek traf sie immer wieder auf einen jungen Mann, zu dem sie sich hingezogen fühlte. Doch der regelmäßige Blickkontakt zwischen den beiden reichte der Münsteranerin noch nicht, wie msl24.de* berichtete.

Lovestory in der Bibliothek: Münsteranerin fragt um Rat

Sie schlug verschiedene Möglichkeiten vor, den Studenten anzusprechen. Die Jodel-Gemeinde riet ihr einstimmig zur letzten Variante: Dem jungen Mann einen Zettel mit ihrer Handynummer in den Fahrradkorb zu legen. Nach etwas Überzeugungsarbeit stimmte die junge Frau schließlich zu und deponierte die Nachricht noch am selben Tag.

Dann hieß es Warten: Vom Bibliotheks-Besucher kam keine Nachricht. Egal, teilte die Münsteranerin der Community mit, am nächsten Tag müsse sie trotzdem wieder in die Bibliothek. Dort gab es dann die große Überraschung: Der Student setzte sich neben die Post-Erstellerin. Er hatte sie auf ihrem Whatsapp-Profilbild erkannt. Als wäre das nicht schon genug Grund zur Freude, schob er ihr auch noch einen Schokoriegel zu. Und zwar einen von der Sorte, die sie beim Lernen in größeren Mengen verdrückt hatte.

Date nach Schokoriegel: Happy End für Studenten aus Münster

Die Freude der Münsteranerin war groß. Gemeinsam setzten sie sich in die Cafeteria, um sich kennenzulernen. Am gleichen Tag folgte das erste richige Date bei einem Kaffee. Die Studentin teilte in ihrem Jodel-Post mit, dass sie sich mit dem jungen Mann sehr gut verstehe und dass weitere Dates bereits in Planung seien. Wir drücken die Daumen!

