Pferd zu Tode missbraucht? Grausamer Vorfall beschäftigt Polizei

Fieser Fall von Tierquälerei

+ © dpa/Google Maps (Fotomontage) Ein Irrer hat ein Pferd zu Tode vergewaltigt - ein Detail gibt den Ermittlern Rätsel auf © dpa/Google Maps (Fotomontage)

Fassungslosigkeit in einem 600-Einwohner-Dorf. Alle fragen sich: Wer tut einem Pferd so etwas Grausames an?