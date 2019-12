Beamte entdecken verletzten Mann im Gebüsch - in einer nahen Wohnung folgt der Schock

Todes-Rätsel in Regensburg

+ © dpa / Arno Burgi Todes-Rätsel in Regensburg. (Symbolbild) © dpa / Arno Burgi

In Regensburg hat die Polizei am Mittwoch zunächst einen verletzten Mann im Gebüsch gefunden. Kurz darauf entdeckten sie in einer nahen Wohnung eine tote Frau.