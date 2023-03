Schock bei der Grundsteuer: Haus plötzlich 15 Millionen Euro wert

Von: Johannes Nuß

Schock bei der Grundsteuer: Ein Haus in Nordrhein-Westfalen soll plötzlich 15 Millionen Euro wert sein. © Martin Schutt/dpa/Archiv

Böser Grundsteuer-Schock bei einer Seniorin in Nordrhein-Westfalen. Nach Einreichung der Erklärung soll ihr Haus plötzlich 15 Millionen Euro wert sein.

Kreuztal – Eine Rentnerin und ihre Tochter aus Nordrhein-Westfalen erhielten Ende Februar einen unerwarteten Schock. Als sie ihre Grundsteuererklärung fristgerecht abgegeben hatten, ahnten sie nicht, dass das Finanzamt sie mit einem unglaublichen Bescheid überraschen würde. Bisher zahlten sie für ihr 500-Quadratmeter-Haus, in dem sie gemeinsam in zwei Wohnungen leben, etwa 530 Euro pro Jahr an Grundsteuer. Doch nun wurde das Haus in Deutschland plötzlich mit 15 Millionen Euro bewertet.

Haus plötzlich 15 Millionen Euro wert: Erhöhung der Grundsteuer um 880 Prozent

Nach einem Bericht der Siegener Zeitung verlangt das Finanzamt nun eine jährliche Grundsteuer von 4663 Euro – eine Erhöhung um stolze 880 Prozent. Die Seniorin und ihre Tochter können nicht verstehen, wie das Finanzamt auf einen derart hohen Wert für ihr Haus kommt.

Das Haus, das sich in Kreuztal befindet und im Jahr 1972 erbaut wurde, ist ein Mehrfamilienhaus mit zwei Wohnungen von je 60 und 100 Quadratmetern. Die Seniorin und ihre Tochter leben in den beiden Wohnungen zusammen. Wenn man ähnliche Immobilienangebote in der Region vergleicht, sollte das Haus höchstens 400.000 Euro wert sein. Es bleibt ein Rätsel, wie das Finanzamt auf den Wert von 15 Millionen Euro kommt.

Rentnerin glaubt an einen Irrtum - oder an ein gigantisches Gasfeld?

Die Seniorin sieht den Fall momentan noch entspannt und geht davon aus, dass es sich bei dem Schreiben um einen Irrtum handeln muss. Oder aber es gibt ein „gigantisches Gasfeld“ unter ihrem Grundstück, von dem sie bisher nichts wusste und das sie nutzen könnte, um das ganze Land aus der Energiekrise zu retten – so wird die 77-Jährige zitiert. Bis jetzt hat das Finanzamt allerdings noch nicht auf den Einspruch reagiert.

