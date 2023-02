Polarwirbel spaltet sich und „Berliner Phänomen“ - Wetter-Experte zieht Winter-Einbruch in Erwägung

Von: Michelle Brey

Im März könnte es in Deutschland noch einmal so richtig kalt werden. Ursächlich sind zwei Wetter-Faktoren, die zusammenspielen. Droht erneut ein Wintereinbruch?

München - Das Wetter in Deutschland zeigt sich von seiner sonnigen Seite. Als ersten Vorgeschmack auf den Frühling klettern die Temperaturen vielerorts in den zweistelligen Bereich. Ein Wetter-Experte sprach sogar von einer Februar-Rekordwärme im Süden. Doch mehr als ein Vorgeschmack wird daraus offenbar nicht. Die Prognose eines Wetter-Experten für den März zeichnet ein gegenteiliges Bild: Es droht wohl noch einmal eine Kältewelle.

März-Prognose: Wetter-Aussichten für Deutschland

Spaziergänger stehen auf einer Brücke im winterlichen Schlosspark Charlottenburg. Kommt der Winter noch einmal zurück? (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Zwei Bedingungen könnten noch einmal für Kaltluft in Deutschland sorgen, wie Meteorologe Jan Schenk von The Weather Channel erklärte. Noch im Februar soll es zu einem sogenannten Polarwirbelsplit - also einem Polarwirbel, der sich teilt - kommen. Ursächlich hierfür ist das sogenannte „Berliner Phänomen“, also eine plötzliche Stratosphärenerwärmung. Der Polarwirbel werde dabei in Richtung Europa abgedrängt und Warmluft mache sich breit, führte Schenk aus. Infolge des Polarwirbelsplits lege sich schließlich ein kleinerer Wirbel über Nordamerika und ein größerer über Russland, wie merkur.de berichtet.

„Und das ist tatsächlich für uns so eine gewisse Gefahr. Denn wir haben gleichzeitig die Prognose, dass sich über Skandinavien Hochdruck ausbreitet“, fuhr Schenk weiter fort. Das Hochdruckgebiet über Skandinavien kombiniert mit dem Polarwirbel, der sich teilt, sorge für „alle Zutaten, die es braucht für einen späten arktischen Wintereinbruch in Deutschland im März“, prognostizierte der Experte.

Wetter-Prognose: Gefahr für Wintereinbruch in Deutschland „recht hoch“

Schenk fügte jedoch auch an, dass lediglich die Voraussetzungen für einen Wintereinbruch in Deutschland gegeben seien. Ob dieser dann wirklich hierzulande auch eintrete, könne man nicht zu hundert Prozent sagen. „Aber die Gefahr ist recht hoch, dass das nochmal passiert.“ Der Winter, so Schenk, sei in unseren Breiten jedenfalls noch nicht vorbei.

Ähnlich betrachtet es Wetter-Experte Dominik Jung. Auch er wies auf die Auswirkungen des Polarwirbels hin. Dieser teile sich „teilweise“, es sei jedoch „überhaupt nicht sicher, was da passiert“, so die Meinung Jungs. Feststeht aber: Die Sonnenstrahlen sollten noch einmal genossen werden, ehe es womöglich im März noch einmal frostig werden könnte. (mbr)