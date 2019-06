Junge (12) hing an Strick von Turnhallen-Dach: Schrecklicher Fall gibt Rätsel auf

Passanten machten vergangene Woche im Saarland eine grauenvolle Entdeckung. Ein Junge hing an einem Strick von einem Turnhallendach. Nun liegt der 12-Jährige im Koma.

Schmelz (Saarland) - Noch ist völlig unklar, was sich am Donnerstag (6. Juni) an einer Schulturnhalle im Saarland ereignet hat. Passanten fanden einen am Dach der Halle aufgehängten Jugendlichen. Der 12-Jährige wurde vom Rettungsdienst wiederbelebt und kämpft im Krankenhaus um sein Leben. Weil der Junge seit dem schrecklichen Vorfall nicht ansprechbar ist, rätseln Ermittler nun, was passiert ist. War es ein Unfall, ein schreckliches Verbrechen oder die Tat eines verzweifelten Jugendlichen?

Saarland: Junge an Schule aufgehängt gefunden – Kriminalpolizei ermittelt

Wie breaking-news-saarland.de berichtet, habe die Kripo Saarbrücken den Bereich der Schule in Schmelz untersucht. Weder ein Suizidversuch noch ein Unfall könne derzeit ausgeschlossen werden. Eindeutige Hinweise gebe es noch nicht. Ein Angehöriger des Schülers hatte gegenüber der BILD-Zeitung gesagt, dass er es für unmöglich halte, dass der 12-Jährige das Seil an dem er hing, selbst geknüpft habe. Die Familie glaube nicht daran, dass er sich umgebracht hat.

12-Jährige hing an Strick von Hallen-Dach: War es eine gefährliche ‚Challenge‘?

Die Angehörigen des Jugendlichen bitten auf Facebook um Unterstützung und Hinweise. Wie HEIDELBERG24* berichtet, hält sich ein Gerücht in den Kommentaren besonders hartnäckig: „Flüsterpost hat mir gesagt, dass es wohl eine Challenge gewesen sei“, schreibt eine Nutzerin. Eine weitere behauptet, ihre Söhne hätten im Schulbus auch von einem „Spiel“ erzählt bekommen.

Die Aussage eines Jugendtherapeuten gegenüber der BILD könnte diese Vermutungen stützen. Gegenüber der Zeitung sagte er, dass ein Suizid bei Kindern in diesem Alter extrem selten sei. „Die Jungs spielen Szenarien aus dem Internet oder Serien nach. Das sind Grenzerfahrungen, Mutproben“, so der Therapeut.

kab

Hinweis der Redaktion: Generell berichten wir nicht über Selbsttötungen, damit solche Fälle mögliche Nachahmer nicht ermutigen. Eine Berichterstattung findet nur dann statt, wenn die Umstände eine besondere öffentliche Aufmerksamkeit erfahren. Wenn Sie oder eine Ihnen bekannte Person unter einer existentiellen Lebenskrise oder Depressionen leidet, kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge unter der Nummer: 0800-1110111.Weitere Infos finden Sie auf der Webseite www.krisendienst-psychiatrie.de/.

