Schluss mit kostenlosem Coronatest: Was jetzt gilt und wer trotzdem nichts zahlt

Von: Yannick Hanke

Antigen-Schnelltests für den Nachweis von Corona sind für manche Einrichtungen und Personengruppen weiterhin kostenlos. © Sina Schuldt/dpa

Durch die neue Corona-Verordnung fallen Bürgertest für drei Euro weg. Doch mitunter kann man sich auch weiterhin kostenlos testen lassen.

Berlin – Seit Freitag, 25. November 2022, sind sie Geschichte: die Coronatests für drei Euro in offiziellen Testzentren. Seitdem gilt nämlich eine neue Coronavirus-Testverordnung des Bundesgesundheitsministeriums unter der Leitung von Karl Lauterbach (SPD). Damit wurde die alte Verordnung tatsächlich schon einen Tag vor ihrem ursprünglichen Ablaufdatum außer Kraft gesetzt.

Doch noch immer gibt es kostenlose Bürgertests in Deutschland. Und zwar für bestimmte Situationen und Personengruppen. Wann ist der Zugriff auf diese möglich? Ein Blick zurück und nach vorn.

Kostenlose Coronatests sind in Deutschland Geschichte – doch manche Personen zahlen weiterhin nichts

Wie das Bundesgesundheitsministerium kommuniziert hatte, sei das Angebot der Coronatests für drei Euro schlicht zu wenig angenommen worden. Deswegen hätte man ihr Aus beschlossen. Diese Tests waren unter anderem für Besucher von Veranstaltungen gedacht, um sogenannte Super-Spreader-Events zu verhindern, bei denen sich viele Menschen auf einmal mit dem Coronavirus infizieren.

Grundsätzlich konnten sich Menschen, die eine rote Corona-Warn-App hatten, mit den Coronatests für drei Euro testen lassen. Die Möglichkeit eines offiziellen Corona-Schnelltests bestand beispielsweise auch, bevor der Besuch eines älteren Verwandten angestrebt wurde. Laut dem zuständigen Ministerium würde mittlerweile aber auch ein Selbsttest aus dem Supermarkt oder der Drogerie ausreichen.

Welche Personen in welchen Einrichtungen weiterhin nichts für Coronatests bezahlen müssen

Wie eingangs erwähnt, gibt es aber immer noch spezielle Anlässe und Personengruppen, für die Coronatests weiterhin kostenlos verfügbar sind. Umsonst sind die Antigen-Schnelltests in Testzentren für Besucher, Behandelte sowie Bewohner in folgenden Einrichtungen:

Krankenhäuser

Rehabilitationseinrichtungen

Altenheime/Pflegeheime

Einrichtungen für Menschen mit Behinderung



Einrichtungen für ambulante Operationen

Einrichtungen für ambulante Operationen Dialysezentren

ambulante Dienste

Tageskliniken

Entbindungseinrichtungen

Obdachlosenunterkünfte



Unterkünfte für Asylbewerber und Flüchtlinge

Darüber hinaus sind Coronatests auch für pflegende Angehörige weiter kostenlos. Dies gilt auch für Corona-Infizierte, die sich in Isolation befinden und sich freitesten lassen wollen. In manchen Bundesländern ist dies aber gar nicht mehr nötig, da die Corona-Isolationspflicht abgeschafft wurde. In Nordrhein-Westfalen wiederum hat sie noch Bestand, doch dauert die verpflichtende Isolation hier ohnehin nur noch fünf Tage. Ein vorheriges Freitesten ist nicht möglich.

Corona-Ausgaben für Bund sollen sinken – neue Corona-Verordnung gilt bis Ende Februar 2023

Wie das Bundesgesundheitsministerium im November 2022 mitteilte, sollen die Corona-Ausgaben für den Bund insgesamt sinken. Und zwar auch, indem die Vergütung an die Corona-Testzentren verringert wird. Die neuen Regeln qua Verordnung sollen bis Ende Februar 2023 Bestand haben.