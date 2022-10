Schluss mit goldener Oktober? Herbst-Wetter setzt sich gegen die Sonne durch

Von: Tobias Becker

Das Wetter zeigte sich im Oktober bislang von seiner schönen Seite, doch damit ist jetzt Schluss. Lesen Sie hier, wann der Herbst in Baden-Württemberg zuschlägt:

Sonne, blauer Himmel, warme Temperaturen - der Herbst hat sich im Oktober bisher bestens präsentiert und viele Menschen dazu gebracht, die Tage draußen in der Natur zu verbringen. Doch jetzt bahnt sich ein Wetter-Wechsel an. Statt fast schon sommerlicher Tage, stehen nun Regen, Wind und sogar Gewitter vor der Tür.

HEIDELBERG24 verrät, wann der Herbst in Baden-Württemberg zuschlägt.

Für die Jahreszeit ist das kein ungewöhnlicher Wechsel, denn das Wetter bringt gerade jetzt gerne einige frische Winde nach Deutschland. Außerdem geht es langsam aber sicher in Richtung Winter. (tobi)