Chaos-Crash mit Power-Boot: Dreister Yacht-Dieb verursacht Massenkarambolage

In Schleswig-Holstein geht ein Boots-Tour mächtig nach hinten los: Ein 25-Jähriger klaut im Rausch eine 300- PS-Yacht - die Folgen sind verheerend

Neustadt (Schleswig-Holstein) : Mann klaut Motoryacht.

: Mann klaut Die Aktion verläuft anders, als der Dieb es sich vorgestellt hat.

verläuft anders, als der es sich vorgestellt hat. Polizei findet den 25-Jährigen in berauschtem Zustand.

Neustadt/Ostholstein – Dummer Einfall: Ein 25-Jähriger plante in der Nacht zu Montag, mit einem gestohlenen Boot von Neustadt zur Insel Fehmarn zu fahren. Was er dabei vergaß: die Yacht von den dicken Seilen zu lösen, mit denen es befestigt war. Die Aktion endete für den Dieb in einem riesigen Chaos.

Boot-Diebstahl in Neustadt (Schleswig-Holstein): Mann klaut Motoryacht und crasht fünf Segelboote

Bei dem Versuch, das befestigte Boot trotz Festmacherleinen loszureißen, scheiterte der 25-jährige Dieb massiv. Er verlor die Kontrolle über die 300-PS-Yacht, sodass diese auf die andere Seite des Hafens schoss. Dort krachte es in fünf weitere Segelyachten, so berichtete die Polizei am Montag von dem Vorfall.

+ In Neustadt (Schleswig-Holstein) hat ein 25-Jähriger eine Motoryacht entwendet, doch der Diebstahl ging nach hinten los. © pixabay

Übrig blieb Chaos: Bei der unkontrollierten Fahrt wurden gleichzeitig Vorrichtungen zum Befestigen der Stricke aus dem Deck gerissen. Außerdem verlor der 25-Jährige den Halt und stürzte ins Wasser. Nach Angaben der Polizei entnahm man dem Dieb Blutproben, da man ihn des Konsums von Alkohol und anderer Rauschmittel verdächtigte.

Gescheiterter Bootsklau: Dieb offenbar in berauschtem Zustand

Insgesamt seien erhebliche Sachschäden bei dem Ereignis entstanden - die Polizei berichtet von Schäden an sechs Booten, die im Hafen anlagen. Dem 25-Jährigen wird nun Gefährdung des Schiffsverkehrs unter Einfluss von Rauschmitteln sowie schwerer Diebstahl vorgeworfen.

Die Sportbootsaison beginnt – auch hier sind Abstands- und Hygieneregeln ein ungewohnter aber wirklich wichtiger Begleiter an Bord. Bitte auch die weiterhin aktuellen Regeln zu Alkoholkonsum beachten. Wir setzen auf gute Seemannschaft und gegenseitige Rücksicht! #corona ⛵ pic.twitter.com/evYM17Isxk — Polizei SH (@SH_Polizei) May 19, 2020

Diebstahlsdelikte in Schleswig-Holstein gibt es immer wieder, jedoch berichtet die Polizei Schleswig-Holstein in ihrer Kriminalstatistik 2019 von rückgängigen Zahlen. Demnach sind für das vergangene Jahr 69.553 Diebstahlfälle bekannt, dies seien 4.280 Fälle weniger als im Vorjahr.

