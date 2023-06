Wieder Massenschlägerei in Freibad – rund 20 Jugendliche beteiligt

Von: Alina Schröder

In einem Berliner Freibad kam es am Sonntag (4. Juni) zu einer Massenschlägerei unter Jugendlichen. (Symbolbild) © Markus Scholz/dpa

In einem Freibad im Berliner Bezirk Pankow gehen rund 20 Jugendliche aufeinander los. Die Polizei muss bei der Schlägerei eingreifen.

Berlin – Kaum scheint die Sonne und die Temperaturen klettern auf über 20 Grad, füllen sich die Freibäder Deutschlands rasant. Doch nicht überall geht es friedlich am Beckenrand zu: In einem Berliner Schwimmbad ist es jetzt wieder zu einem Tumult und einer Schlägerei gekommen. Sogar die Polizei musste eingreifen.

Schlägerei in Berliner Freibad: Jugendliche flüchten vor Wachpersonal und Polizei

Am Sonntagnachmittag (4. Juni) stritten sich im Sommerbad Pankow zunächst zwei Jugendgruppen, wie die Polizei tags darauf mitteilte. Schließlich beteiligten sich etwa 20 junge Menschen, die Situation eskalierte zu einem Handgemenge und Wachleute des Schwimmbades mussten eingreifen.

Die Jugendlichen flüchteten, Wachleute hielten aber einen 14-jährigen und einen 16-jährigen Jugendlichen fest. Der 16-Jährige und ein 24-jähriger Wachmann verletzten sich bei der folgenden Auseinandersetzung gegenseitig leicht. Die Polizei stellte die Personalien fest und benachrichtigte die Eltern.

Im vergangenen Sommer war es mehrfach in verschiedenen Freibädern zu Streitereien und Tumulten zwischen Gruppen junger Männer und dem Wachpersonal gekommen. Die Bäder-Betriebe sprechen jedoch von Einzelfällen angesichts der vielen Bäder und Öffnungstage in einem langen Sommer mit Millionen Besuchern. In Bayern kam es kürzlich zu einer Schlägerei in einem Bierzelt. (asc/dpa)