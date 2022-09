Schalke-Fan bricht 12-jährigem Jungen vor Derby beim BVB die Nase

Vor Bundesliga-Spiel

+ © osnapix/Imago Fans des FC Schalke 04 stehen vor dem Revier-Derby gegen den BVB vor dem Signal-Iduna-Park in Dortmund. © osnapix/Imago

Vor dem Derby zwischen dem BVB und dem FC Schalke 04 ist es zu einem unschönen Vorfall gekommen. Ein S04-Fan brach einem Jungen (12) das Nasenbein. Hier mehr erfahren:

Dortmund – Vor dem Fußball-Bundesligaspiel zwischen dem BVB und dem FC Schalke 04 ist es auf der Anreise der S04-Fans zu einer unschönen Szene gekommen. Wie RUHR24 berichtet, habe ein Fan von Schalke einem Jungen (12) die Nase gebrochen.

Zu dem Vorfall war es gekommen, als der 20-jährige Fan aus einem stehenden Zug heraus eine Glasflasche an einem Bahnhof aus dem Fenster geworfen hatte. Der Junge kam in der Folge ins Krankenhaus. Die Dortmunder Polizei zog alles in allem aber ein positives Fazit beim Blick auf das Geschehen rund um die Fans und das Stadion des BVB.