Scarlett S. aus NRW seit zwei Jahren spurlos verschwunden – neuer Hinweis

Ungeklärter Vermisstenfall

+ © Polizei Freiburg Die Fotos zeigen die 26-jährige Scarlett S. kurz vor ihrem Verschwinden. © Polizei Freiburg

Am 10. September 2020 verschwand die damals 26-jährige Scarlett S. bei einer Wanderung im Südschwarzwald spurlos. Ein neuer Fund macht nun Hoffnung.

Todtmoos/Bad Lippspringe – Seit über zwei Jahren fehlt von Scarlett S. aus Bad Lippspringe in Nordrhein-Westfalen jede Spur. Die damals 26-Jährige brach am 10. September 2020 allein zu einer Wanderung in Todtmoos (Baden-Württemberg) über den Schluchtensteig nach Wehr auf. An ihrem Ziel kam sie jedoch niemals an.

Wie 24RHEIN berichtet, ist nun ein neuer Hinweis im Vermisstenfall Scarlett S. aufgetaucht.

Inwiefern der Hinweis die Ermittler weiterbringt, muss noch geklärt werden. Bislang haben auch Suchaktionen mit Hundestaffeln, Drohnen und Hubschraubern sowie die Ausstrahlung in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ keinen Erfolg gebracht. (nb)